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小園海斗真台灣之友　不只交換球棒更大讚陳傑憲：太帥太厲害了

▲▼日本球星小園海斗大讚台灣隊長陳傑憲太厲害 。（圖／翻攝自X／kozocarp51）

▲日本球星小園海斗大讚台灣隊長陳傑憲太厲害 。（圖／翻攝自X／kozocarp51）

記者游郁香／綜合報導

效力廣島東洋鯉魚隊的日本球星小園海斗，在12強賽冠軍戰前與台灣隊長陳傑憲交換球棒做紀念，在中華隊4比0擊敗日本贏得世界冠軍後，小園也大方在個人社群媒體貼出兩人的合照表達祝賀並讚嘆道，「哇，真的太厲害，太帥了！」

小園海斗與陳傑憲在本屆12強賽狀況都很火燙，在剛結束的日職例行賽只有2轟的小園，單屆打出2支全壘打，打擊率達到3成87，複賽對美國隊單場2轟包辦7分打點的表現，令人印象深刻；陳傑憲則以6成25的打擊率榮登大會打擊王，冠軍戰對日本轟出的3分砲極為關鍵，他也被選為大會MVP。

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▲▼ 陳傑憲與小園海斗交換球棒 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳傑憲與小園海斗冠軍戰前交換球棒 。（圖／記者王真魚攝）

兩人冠軍戰前曾交換球棒，起因是他們連續在機場和飯店偶遇，雙方決定交換球棒做紀念。值得一提的是，小園海斗之前還把在台灣沒花完的4千多元「零用金」送給曾在亞青賽交手的中華隊捕手戴培峰。

在中華隊以4比0完封日本奪冠後，小園海斗在個人社群媒體貼出與陳傑憲的合照，兩人開心豎起大拇指比讚，小園大方誇讚台灣隊長，「哇，真的太厲害，太帥了！」小園一系列「友台」舉動，讓他贏得了「台灣之友」的稱號。

▲▼世界12強棒球賽，小園海斗。（圖／記者李毓康攝）

▲小園海斗。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 12強棒球中華隊日本隊陳傑憲小園海斗

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