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林家正手傷下場！林昱珉突回頭「深情擁抱」他淚崩也惹哭網友

▲世界12強賽林昱珉與林家正的「響尾蛇搭檔」，合力完成4.2局3K的投球內容，有效壓制韓國隊打線 。（圖／中華棒協提供）

▲世界12強賽林昱珉與林家正是「響尾蛇搭檔」。（圖／中華棒協提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中華隊在世界棒球12強奪金，寫下新紀錄。冠軍賽時，擊出致勝1分的林家正在第8局被打傷右手指關節而下場，含淚坐在休息室。沒想到，站在前方的林昱珉突然回頭給他一個擁抱，有愛的畫面也被網友讚爆。

林家正是中華隊的主戰捕手，24日對上日本的冠軍賽時，在第5局開轟，率隊1比0先馳得點，再由陳傑憲轟出3分砲，讓中華隊以4比0奪金。

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林家正在第5局右手指被球擊中，當下沒有顯露出任何疼痛的表情，反而跟主審爭取改判壞球，但又不時甩手降低疼痛感，想繼續為中華隊拼命。直到總教練曾豪駒出面勸說，林家正才含淚下場，坐在休息區邊加油邊泛淚。

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林家正 。（圖／記者李毓康攝）

▲林家正。（圖／記者李毓康攝）

此時，林家正因手痛而無法扭開瓶蓋，只能輕點身旁的林昱珉請求幫忙。林昱珉溫柔地將瓶蓋扭開後，沒多久也突然回頭，直接擁抱林家正短短幾秒，給予好朋友及好兄弟安慰，才繼續將視線放在場上，而這短暫卻又情深的一幕，都被導播拍下。

網友上傳片段後紛紛留言，「兩位球員目前都效力於亞利桑那響尾蛇小聯盟系統，彼此支持的畫面太美了」、「果然，刺半甲的通常都比直男溫情懂撩妹」、「邊看畫面邊打滾，好害羞啊」、「整個團隊就像一個家庭，氣氛很好，隊長很重要」、「我心中的MVP之一，場上第二個教練，捕手林家正」、「兩個都是巨蟹座的，內心還是很感性呀」。

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關鍵字： 棒球中華隊林昱珉林家正友情

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