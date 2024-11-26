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曾豪駒首帶國家隊奪冠成搶手教頭！傳富邦出手 樂天啟動續約

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

剛率領12強中華隊奪下隊史首座世界冠軍的曾豪駒，成為台灣棒壇矚目的焦點人物。儘管傳出富邦悍將可能積極延攬，但樂天桃猿已經啟動續約談判，希望留住這位功勳教頭。不僅針對一軍，連二軍方向也都有所規劃，目前就看曾豪駒的意願而定。

樂天桃猿副領隊沈鈺傑對此表示，曾豪駒與領隊川田喜則正在進行續約談判，球隊針對一軍和二軍的安排，都有做出不同方向的發展計畫。

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至於教練團布局，內部可能會有升降調整，許銘傑確定不續約，而投手教練方面也可能出現異動。 沈鈺傑補充，雖然此前提到會考慮日籍或外籍投手教練的選項，但目前仍需等待老闆最終指示。

此外，球隊也將與行使自由球員（FA）資格的朱育賢展開下一階段的續約談判，盼全力挽留主砲戰力。

曾豪駒執教樂天桃猿期間，去年僅以1勝之差與台灣大賽冠軍擦肩而過，執教4年未能奪冠，隨後轉任二軍總教練。 然而，他今年以「Team Taiwan」總教頭身份締造歷史，成為台灣棒壇首位在3大國際賽事中奪下世界冠軍的總教練。

這次勝利不僅為台灣棒球寫下輝煌一頁，也讓曾豪駒成功打開明年重返一軍教練團的機會。即便未必是總教練，未來他仍可能擔任至關重要的教練職務。

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