為選手加油週週抽１００名　預測奪金再抽GoPro 10

活動小組／綜合報導

巴黎奧運即將於7月26日盛大開幕，本屆中華隊共參與了16個項目，共60名頂尖選手，要為國家爭取最高榮譽！ETtoday邀您一起為選手加油，只要參與《為選手加油 金牌預測王》活動，每週將抽出100名幸運得主，總計超過300個獎項等你抱回家！成功預測正確金牌賽事，還有機會贏取GoPro10運動攝影機、任天堂Switch Lite等大獎，讓我們一同為勝利喝彩！點我預測去＞＞＞



▲快來參加「為選手加油 金牌預測王」活動，抽GoPro10攝影機。（圖/活動小組）

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即日起至8月11日凌晨3點半止，網友只要參加《為選手加油 金牌預測王》活動，投票預測您看好會奪金的國家。只要參與投票，即具備第一重「好禮週週抽」抽獎資格。每週將抽出100名幸運得主，有機會獲得料理之王和風咖哩雞、澳洲原裝進口Nutworks夏威夷豆以及萬歲牌無調味綜合果及杏仁小魚。成功預測金牌賽事，還能再抽GoPro10運動攝影機、任天堂Switch Lite、小米筋膜槍等大獎。每人每天每項賽事可以預測一次，正確預測金牌的賽事越多，中獎的機會就越大，立即參加＞＞＞

▲《為選手加油 金牌預測王》週週抽出100份好禮，超過300個獎項等你抱回家！（圖 / 活動小組）

只要下載 ETtoday 新聞雲 App，登入／加入會員後，即可到預測活動頁！每場賽事每人皆可獲得 1 張免費票，還能用東森幣額外換票，每 10 枚東森幣可兌換 1 票，兌換無上限。預測正確就有機會把 GoPro10運動攝影機帶回家哦！讓我們一起為中華隊加油，預測金牌贏好禮！馬上參加GO GO GO＞＞



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《投票步驟解說》

步驟1、下載註冊或開啟新聞雲App，完成會員登錄步驟

步驟2、進入新聞雲APP頁面，點下方選單BAR之活動按鈕(參下圖A)

步驟3、進入活動頁，看到《為選手加油 金牌預測王》(參下圖B)進入預測金牌活動頁面

步驟4、針對各場賽事預測你心目中的奪金隊伍，天天預測、中獎機會越大喔。

A. 免費票：每場賽事皆可獲得1張免費票，無法隔日累積使用。

B. 東森幣票：票不夠用？使用「東森幣」額外增加投票券吧！10枚東森幣可兌換1張投票券，快來換票累積更多抽獎機會吧！

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※ 活動小組將會以 E-mail 通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，並確認E-mail正確及有效。

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