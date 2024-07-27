戴資穎、孫振大雨中掌旗　中華代表團搭第74艘船進場

▲中華代表團大雨中進場。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

2024巴黎奧運今(27)日凌晨1點30分在塞納河上正式開幕，中華代表團與塔吉克、坦尚尼亞、查德同船，被排在第74艘船出發，由台灣球后戴資穎、霹靂舞一哥孫振共同掌旗，率33位選手、教練及6位團本部代表在凌晨3點40分進場，由於現場出現大雨，我國代表團穿上雨衣，不過熱情不減。

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▲▼戴資穎分享開幕式乘船照片，現場出現明顯雨勢 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

第4度叩關奧運殿堂的台灣羽球一姐戴資穎，將在巴黎奧運後正式退休，她在生涯「最後一舞」與台灣史上首位靠霹靂舞前進五環殿堂的「B-Boy」孫振一起擔任掌旗官。小戴承諾一定會好好完成這次任務，但有點擔心塞納河上的開幕式要航行6公里，如果要全程舉著旗幟，自己可能會拿不動，只能交給學弟孫振。

▼中華代表團搭乘第74艘船進場。（圖／中華奧會提供）

我國共有21名選手參加開幕式，被排在第74艘船出發，與塔吉克、坦尚尼亞、查德同船，出發前戴資穎微笑舉著中華奧會旗幟與比YA的孫振合影，還自拍船上的團員上傳到個人IG，不過船開始航行後，雨勢增大，小戴直呼雨有點大。

中華代表團大約在凌晨3點40分時進場，代表團穿上雨衣，不過熱情不減。

▲台灣球后戴資穎、霹靂舞一哥孫振共同擔任掌旗官 。（圖／讀者提供）

這是奧運史上首次在水上開幕，現場架設了71面大螢幕、1000台擴音器，動用空拍機等各式攝影機，預估現場有超過30萬名觀眾，全球則有10億人在螢幕前欣賞。

206個參賽國家共1萬500名運動員，搭乘85艘船隻沿著塞納河航行6公里，以奧斯特利茨橋為起點，行經協和廣場、榮軍院、艾菲爾鐵塔等知名景點。

開幕進場名單：

團本部：

張煥禎總領隊

夏淑蓉副總幹事

林雅婷安全官

林瀛洲醫療長

孫淑芬競賽督導

高馥淇秘書

項目、教練選手名單

游泳：王冠閎、韓安齊、黃智勇教練

拳擊：林郁婷、甘家葳、陳念琴、曾自強教練、柯文明教練

桌球：莊智淵、高承睿、鄭怡靜、鄭佳奇教練

霹靂舞：孫振（男掌旗）、蘇志鵬教練

田徑：楊俊瀚、林昱堂、彭名揚、張博雅 、曾孝生教練、蔡易達教練

擊劍：陳弈通、王三財教練

體操：丁華恬、蔡恆政教練

輕艇：張筑涵、吳少璿

羽球：戴資穎（女掌旗）、 李洋 、李佳馨、賴建誠教練、陳宏麟教練

網球： 曹家宜 、謝政瀛教練