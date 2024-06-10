費城人哈波直言非常想打奧運　建議大聯盟開放球員參加　

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

奧運棒球項目即將在2028年洛杉磯奧運回歸，由於是在美國本土舉辦，已經有不少聲音傳出希望該屆奧運開放大聯盟球員參賽，其中費城人重砲手哈波（Bryce Harper）在今天（10日）賽後也表達了支持言論，最後更是直言希望在有生之年站上奧運舞台，認為這與參加WBC是不同的感受。

Bryce Harper pushes for MLB to pause season for next Olympics in hopes of playing for US - New York Post https://t.co/8qPUDoME7n [廣告]請繼續往下閱讀... June 10, 2024

本週，費城人與大都會隊遠赴英國倫敦舉辦海外賽，賽後哈波被問到奧運相關的問題時，哈波強烈表明自己想代表美國參加這四年一度的盛會，「沒有什麼比奧運更具有世界性了，」哈波受訪時說道。 「之前我常常觀看奧運會中任何運動項目，因為這是奧運會，這真的很酷。同時我喜歡曲棍球，這是我最喜歡看的運動之一。看到（NHL）休息三週並讓這些人繼續比賽，這很值得效仿，聯盟應該休兵3周讓球員去打奧運，這是大聯盟得要擁有的另一個大目標」。

Bryce Harper, de los @Phillies , espera que los jugadores de #MLB puedan participar en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles ???????? https://t.co/hXONpnkZGi — Score MX ???????? (@Score_MX) June 10, 2024

「雖然我們有世界棒球經典賽（WBC），但它不一樣，奧運是世界性的。WBC很棒，將很多人聚集在一起，但奧運會是你夢想著參加的比賽，若我有機會穿上國家隊的球衣代表出賽，就像16、18歲時那樣，我會非常樂意」。

截至目前，只有40人名單之外的球員才被允許參加奧運會，這也代表著大聯盟球員不能在賽季中期離開球隊，代表自己的國家。但根據今年2月報導顯示，有越來越多大聯盟球團老闆支持球員去參加奧運這件事。