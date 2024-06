費城人哈波直言非常想打奧運　建議大聯盟開放球員參加　

▲哈波(Bryce Harper)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

奧運棒球項目即將在2028年洛杉磯奧運回歸,由於是在美國本土舉辦,已經有不少聲音傳出希望該屆奧運開放大聯盟球員參賽,其中費城人重砲手哈波(Bryce Harper)在今天(10日)賽後也表達了支持言論,最後更是直言希望在有生之年站上奧運舞台,認為這與參加WBC是不同的感受。

