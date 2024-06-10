戴資穎超越馬琳重回世界第3！　巴黎奧運女單第3種子穩了

▲台灣一姐戴資穎。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

台灣一姐戴資穎因左膝傷勢連續退出新加坡公開賽和印尼公開賽，不過根據《Statminton》公布的最新世界排名，小戴以9萬2221分擠下西班牙前球后馬琳的9萬1936分，重回世界第3。巴黎奧運種子序採計到7月9日當周的世界排名，雖然還有幾站賽事，但排名應該不會再變動，小戴預計取得奧運女單第3種子。

BWF World Ranking

Women's Singles

11 June 2024



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西班牙前球后馬琳上周在超級1000系列印尼公開賽4強不敵中國一姐陳雨菲，她本周積分下滑到9萬1936分。連2站賽事都沒打的小戴，積分持平仍是9萬2221分，超越了馬琳重登世界第3，馬琳跌到第4。安洗瑩以11萬3217分穩居世界球后，第2名則是剛在印尼賽衛冕成功的陳雨菲，積分10萬4282分。

▲台灣一姐戴資穎。（圖／VCG）

巴黎奧運種子序採計到7月9日當周的世界排名，之後還有幾項賽事，包括澳洲公開賽、美國公開賽、加拿大公開賽，不過排名應該不會再變動，小戴預計取得奧運女單第3種子。

將在巴黎奧運後正式退休的小戴，今夏有機會彌補2021年東京奧運「銀」恨的生涯最大缺憾，她的健康狀況卻亮起紅燈。她上個月初率中華女團出戰優霸盃，只打了第1場對馬來西亞的小組賽，她當時曾透露左膝傷勢影響了自己的跑動和控制，整體狀態恢復不到5成。

小戴3月曾連續出戰法國公開賽、全英公開賽，之後就一直受到左膝傷勢困擾，返台後曾進行PRP增生療法治療，直到4月亞錦賽開打前1周才恢復練習，這兩個月都在努力療傷，她坦言傷勢影響了她的移動，近來有慢慢好轉，也已恢復訓練。