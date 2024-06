戴資穎超越馬琳重回世界第3！　巴黎奧運女單第3種子穩了

▲台灣一姐戴資穎。(圖/VCG)

記者游郁香/綜合報導

台灣一姐戴資穎因左膝傷勢連續退出新加坡公開賽和印尼公開賽,不過根據《Statminton》公布的最新世界排名,小戴以9萬2221分擠下西班牙前球后馬琳的9萬1936分,重回世界第3。巴黎奧運種子序採計到7月9日當周的世界排名,雖然還有幾站賽事,但排名應該不會再變動,小戴預計取得奧運女單第3種子。

BWF World Ranking

Women's Singles

11 June 2024



Tai Tzu Ying swaps position with Carolina Marin ????????. Indonesia has new WS #2, Ester Wardoyo ???????? at #31.



