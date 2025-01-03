北科木聯首戰扣倒勝　前龍隊邱辰返校指導有首要任務

▲北科附工。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第一階段首日，北科附工以15比1提前5局擊敗白河商工。甫離開味全龍的校友邱辰將返校指導，總教練林建男寄予厚望。

北科附工全場掃出10支安打，5局上一口氣灌進7分提前結束比賽。尤丞翊單場2安打，貢獻1打點、3得分；徐威揚貢獻2支三壘安打，帶回4打點，表現最亮眼。黃子恩先發3局被敲1安打無失分，高慶麟中繼1局無失分，王佑誠後援1局失1分。

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北科附工總教練林建男表示：「我們這組實力都不錯，最近北部下雨練習賽有限。首戰對白河，巨人盃曾交手過，他們實力也很穩定，提醒孩子每一場比賽都要全力以赴。」

談到投手群表現，林建男透露，黃子恩表現沈穩符合預期，設定他先發3局，再交棒給高慶麟、王佑誠，都有按照計畫調度。

味全龍外野手邱辰將回到母校北科附工加入教練團，林建男表示：「剛好有原住民教練缺額，他之前就聯絡我，相信他有想好才做決定。希望他能將職棒時期在球隊的訓練或自主訓練方式傳承給學弟，也提醒他現在回來是以教練身份，不是學長身份，而且學生球隊分工沒辦法那麼細，他必須全面學習。」

邱辰將加入後首要目標是重訓和體能，林建男透露：「現在球員體格都不錯，希望透過重訓提升爆發力、肌耐力，進而再加強技術面。」