普門木聯首戰26比3大勝強恕　隊長曾睿恩術後復出漸入佳境

▲普門中學，曾睿恩（左）、潘信安（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第一階段首日，普門中學以26比3大勝強恕中學。9月手肘開刀清除骨刺的隊長曾睿恩表現漸入佳境，總教練洪榮宏期待他在木棒聯賽能帶領球隊爭取佳績。

普門中學面對實力懸殊的強恕，前3局就以7比0領先，4局更一口氣灌進19分。最終以大比分差獲勝。第4棒曾睿恩前兩打席敲出安打，包含1支二壘安打，貢獻2打點。開路先鋒陳韋帆表現稱職，單場4安打，貢獻4打點、4得分，第6棒謝程安也繳出雙安、4得分的表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

普門總教練洪榮宏表示：「第一場比賽還是排最好的陣容，攻擊上有按照設定，此戰可以建立信心。」木棒賽前針對球員進行特打訓練，新北U18邀請賽所發生的守備或得點圈攻擊缺失，也透過模擬情境進行調整。談到曾睿恩的表現，洪榮宏表示，「有確認過他手肘沒問題，就讓特打。雖然這場比賽沒有深遠的安打，不過擊球強度已經恢復水準。」

曾睿恩9月動刀清除手肘骨刺，休息兩個月後，於12月中復出。他坦言：「謝謝教練支持開刀，剛開始雖有實力但沒自信，但教練告訴我，別擔心好好復健，隊友也一直鼓勵我。」

曾睿恩在鋁棒聯賽曾開轟，目前還在尋求木棒首轟。他坦言：「不會特別想要全壘打，把自己做好，幫助球隊發揮就好。」

普門暑假到韓國進行兩週移地訓練，曾睿恩透露：「第一個禮拜一天兩戰，遇到很多很強的投手、野手，他們的積極度、攻擊慾望，還有守備、跑壘的心態都很強烈，值得學習。出去外面才發現，天外有天，也有比國內還強的選手。」

▲普門中學。（圖／記者楊舒帆攝）