運動雲

>

戶鄉翔征對台灣續投挨轟吞敗　井端弘和曝關鍵考量

▲讀賣巨人投手戶鄉翔征。（圖／記者林敬旻攝）

▲讀賣巨人投手戶鄉翔征。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒武士隊總教練井端弘和近日接受《體育報知》新春專訪時，首度揭露去年世界12強賽決賽對台灣隊的重要投手調度決策考量，同時也分享了2026世界棒球經典賽（WBC）的備戰思路。

在去年12強賽決賽面對中華隊時，即便24歲王牌投手戶鄉翔征在第五局遭林家正全壘打，他仍續投，最終被陳傑憲擊出三分砲成為敗戰關鍵，但井端弘和強調這是放眼未來的必要歷練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

井端說，「他在2023年WBC時是中繼投手(出賽2場)。當然希望他能提升水準擔任先發。在預賽最後一場對多明尼加和冠軍戰中做出了艱難的選擇。」

▲2024年世界12強棒球賽日本總教練井端弘和。（圖／中華棒協提供）

▲2024年世界12強棒球賽日本總教練井端弘和。（圖／中華棒協提供）

井端透露，「冠軍賽當他(在第五局)被擊出全壘打時，也考慮過換投。(之後被擊出三分砲)是我的責任。雖然中繼投手確實不足，但他無疑是巨人隊王牌，也是日本職棒的王牌候選人。讓他繼續投球是因為期待他能守住。即使遇到那樣的情況，相信下次他一定能守住。」

展望2026年WBC，井端表示，大谷翔平等旅美球星已表態願意參賽，但他同時強調國內戰力提升的重要性。他特別提到已從軟銀鷹隊轉戰讀賣巨人隊的捕手甲斐拓也，甲斐拓也豐富的國際賽經驗將是球隊重要資產。

在2021年東京奧運有新人伊藤大海(日本火腿)，上屆WBC有當時20歲的高橋宏斗(中日)等新生力量的活躍。他表示，「正因如此(在2024年3月的強化賽)才召集了4位大學生。如果有好的新人選手，希望能夠不斷引進。」

關鍵字： 日本職棒井端弘和戶鄉翔征捕手甲斐拓也2026世界棒球經典賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

NBA活塞主控驚悚重傷！左腿遭猛烈撞擊哀號　隊友忍不住哭了

NBA活塞主控驚悚重傷！左腿遭猛烈撞擊哀號　隊友忍不住哭了

被抬出場活塞主控「左腿腓骨骨折」　本季回歸未完全絕望

被抬出場活塞主控「左腿腓骨骨折」　本季回歸未完全絕望

戶鄉翔征對台灣續投挨轟吞敗　井端弘和曝關鍵考量

戶鄉翔征對台灣續投挨轟吞敗　井端弘和曝關鍵考量

想被熱火交易？巴特勒：這重要嗎？　前隊友稱他「心已不在」

想被熱火交易？巴特勒：這重要嗎？　前隊友稱他「心已不在」

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

熱門新聞

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉總改造新成員　味全吸收陳志杰

2美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

3告別球員生涯　曾宸佐引退：遺憾

4他被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下

5恭喜！　台灣12強球員登記結婚

最新新聞

1三分球8投8中　柯瑞轟30分打爆七六人

2開撕熱火！　巴特勒喊話盼被交易

3雷霆13連勝破紀錄 逆轉快艇奪勝

4國王、籃網積極討論強森交易

5哈利伯頓寫33+15外帶0失誤神數據！

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

WBC資格賽接到曾總邀請！　林昱珉：保持心態僅時間問題

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366