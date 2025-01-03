戶鄉翔征對台灣續投挨轟吞敗　井端弘和曝關鍵考量

▲讀賣巨人投手戶鄉翔征。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒武士隊總教練井端弘和近日接受《體育報知》新春專訪時，首度揭露去年世界12強賽決賽對台灣隊的重要投手調度決策考量，同時也分享了2026世界棒球經典賽（WBC）的備戰思路。

在去年12強賽決賽面對中華隊時，即便24歲王牌投手戶鄉翔征在第五局遭林家正全壘打，他仍續投，最終被陳傑憲擊出三分砲成為敗戰關鍵，但井端弘和強調這是放眼未來的必要歷練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

井端說，「他在2023年WBC時是中繼投手(出賽2場)。當然希望他能提升水準擔任先發。在預賽最後一場對多明尼加和冠軍戰中做出了艱難的選擇。」

▲2024年世界12強棒球賽日本總教練井端弘和。（圖／中華棒協提供）

井端透露，「冠軍賽當他(在第五局)被擊出全壘打時，也考慮過換投。(之後被擊出三分砲)是我的責任。雖然中繼投手確實不足，但他無疑是巨人隊王牌，也是日本職棒的王牌候選人。讓他繼續投球是因為期待他能守住。即使遇到那樣的情況，相信下次他一定能守住。」

展望2026年WBC，井端表示，大谷翔平等旅美球星已表態願意參賽，但他同時強調國內戰力提升的重要性。他特別提到已從軟銀鷹隊轉戰讀賣巨人隊的捕手甲斐拓也，甲斐拓也豐富的國際賽經驗將是球隊重要資產。

在2021年東京奧運有新人伊藤大海(日本火腿)，上屆WBC有當時20歲的高橋宏斗(中日)等新生力量的活躍。他表示，「正因如此(在2024年3月的強化賽)才召集了4位大學生。如果有好的新人選手，希望能夠不斷引進。」