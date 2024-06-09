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湖人「夢幻」補強目標曝　該以17號籤換戴維斯絕配搭檔？

▲▼湖人當家長人戴維斯與爵士「芬蘭司機」馬卡南 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人當家長人戴維斯與爵士「芬蘭司機」馬卡南 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

39歲天王詹姆斯(LeBron James)生涯已進入倒數，《The Athletic》披露，湖人正尋求能立即提升陣容的交易機會。一位NBA總管表示，213公分的「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)對洛城來說是個夢幻目標，他與當家長人戴維斯(Anthony Davis)是絕配，《Bleacher Report》建議湖人拿今年17號籤換取馬卡南。

湖人今夏將有3枚可交易的首輪籤，分別是今年的第17順位以及2029、2031年首輪選秀權。據《The Athletic》記者維森尼(Sam Vecenie)的報導，希望立即提升陣容的湖人，可能會考慮送走今年的17號籤。

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《Heavy》記者德凡尼(Sean Deveney)隨後披露，一位NBA總管稱，爵士的「芬蘭司機」馬卡南是湖人的「夢幻」補強目標，「你把他和戴維斯放在一起，這對於兩個球員來說是完美的。尼克也希望得到他，還有熱火，將他和阿德巴約(Bam Adebayo)擺在一起，這是你想要圍繞組建的組合，你可以把巴特勒(Jimmy Butler)送到他想去的地方。」

▲▼湖人當家長人戴維斯與爵士「芬蘭司機」馬卡南 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人當家長人戴維斯與爵士「芬蘭司機」馬卡南 。（圖／達志影像／美聯社）

這位匿名的NBA總管說，213公分的馬卡南光是可以替隊友拉開空間這點，就非常有價值，「他可以讓你的球星打球更輕鬆。」

《Bleacher Report》梳理出一個結論，「馬卡南很適合洛杉磯，湖人應該考慮用第17順位選秀權(以及其他資產)交易得到他。」

不過猶他的總裁安吉(Danny Ainge)是否願意放人？一位西區高層人士認為，他會考慮此事，「安吉的聲譽被誇大了。他想要一支能爭冠的球隊，他想要做到普瑞斯提(Sam Presti)在奧克拉荷馬所做的事情。他知道自己還有很長的路要走，他們會很強硬，價格會很高。」

▲▼爵士「芬蘭司機」馬卡南。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士「芬蘭司機」馬卡南。（圖／達志影像／美聯社）

現年27歲的馬卡南本季場均能得23.2分、8.2籃板，命中率達到48%、三分命中率也有39.9%，他2023年曾入選全明星賽，並獲頒最佳進步獎。目前他身上的合約還剩1年，價值1800萬美元，若爵士今夏決定與他分道揚鑣，他們肯定希望透過交易得到重建球隊需要未來的資產，絕不只是1枚17號籤。

《Bleacher Report》分析，以馬卡南的身高、得分能力和年齡來看，他絕對是一個值得考慮的補強人選。如果騎士招牌球星米歇爾(Donovan Mitchell)和老鷹少主楊恩(Trae Young)等大咖球星也進入交易市場，可能會降低馬卡南的身價。

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