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離間計？奇德稱布朗是綠軍最佳球員　坦圖：有人試圖分裂我們

▲布朗（Jaylen Brown）與坦圖（Jayson Tatum）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布朗（Jaylen Brown）與坦圖（Jayson Tatum）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

NBA總冠軍賽G1，波士頓塞爾提克以107比89輕鬆奪勝，獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）兩次稱讚綠衫軍當家球星布朗（Jaylen Brown）是全隊最棒的球員，引來熱議。坦圖（Jason Tatum）對此表示，「有人試圖分裂我們，但我們不會讓外界聲音來干擾我們之間的團結。」

在休兵日的採訪中，當被問及防守布朗的比賽計劃時，獨行俠主帥奇德說道，「好吧，布朗是他們最好的球員。」此言論一出馬上引起記者追問，奇德接著表示，「他在防守端全場盯防唐西奇（Luka Doncic），進攻端還能製造犯規上罰球線，他什麼都能做，這就是最好的球員所做的事情。他攻防兩端都打得相當高效，而且他在整個季後賽都是這麼做的，東冠MVP證明了這點。」

有鑑於這番言論似乎意有所指，塞爾提克球員紛紛表示不會讓奇德的詭計得逞。坦圖說，「我們不會有反應，籃球是一項團隊運動，我們明白這一點。如果我們隊伍中沒有布朗，我們就不會到達這裡，這對很多人來說都是如此。我們每個人都在達到現在的位置上扮演了一個角色，我們明白人們試圖在離間我們。我猜這是個聰明的做法或嘗試。」

「多年以來，我們一直處於這個位置，有人試圖分裂我們，說我們中的其中一個應該被交易，或說某個人比另一個更好，所以這對我們來說並不是第一次遇到這種情況。」

布朗完全支持坦圖的觀點，「我們一直非常關注我們的角色和工作，我們都必須做出犧牲，現在，在這一點上，我們不惜一切代價去贏得勝利，我們不能讓任何外部解釋試圖介入我們之間的關係。」

系列賽第二戰將在台灣時間6月10日早上8點開打，地點一樣是在塞爾提克主場TD花園。

關鍵字： NBA塞爾提克獨行俠

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