離間計？奇德稱布朗是綠軍最佳球員　坦圖：有人試圖分裂我們

實習記者胡冠辰/綜合報導

NBA總冠軍賽G1,波士頓塞爾提克以107比89輕鬆奪勝,獨行俠總教練奇德(Jason Kidd)兩次稱讚綠衫軍當家球星布朗(Jaylen Brown)是全隊最棒的球員,引來熱議。坦圖(Jason Tatum)對此表示,「有人試圖分裂我們,但我們不會讓外界聲音來干擾我們之間的團結。」

"We understand people try to drive a wedge between us ... This is not our first time at the rodeo."



-Jayson Tatum on Jason Kidd saying Jaylen Brown is Boston’s best player



(via @NBATV) pic.twitter.com/I5QBAWdaV0

在休兵日的採訪中,當被問及防守布朗的比賽計劃時,獨行俠主帥奇德說道,「好吧,布朗是他們最好的球員。」此言論一出馬上引起記者追問,奇德接著表示,「他在防守端全場盯防唐西奇(Luka Doncic),進攻端還能製造犯規上罰球線,他什麼都能做,這就是最好的球員所做的事情。他攻防兩端都打得相當高效,而且他在整個季後賽都是這麼做的,東冠MVP證明了這點。」

Jason Kidd was asked what makes going up against Jaylen Brown so challenging:



“Well, Jaylen’s their best player.” pic.twitter.com/iIYbXgZw1m — Noa Dalzell (@NoaDalzellNBA) June 8, 2024

有鑑於這番言論似乎意有所指,塞爾提克球員紛紛表示不會讓奇德的詭計得逞。坦圖說,「我們不會有反應,籃球是一項團隊運動,我們明白這一點。如果我們隊伍中沒有布朗,我們就不會到達這裡,這對很多人來說都是如此。我們每個人都在達到現在的位置上扮演了一個角色,我們明白人們試圖在離間我們。我猜這是個聰明的做法或嘗試。」

「多年以來,我們一直處於這個位置,有人試圖分裂我們,說我們中的其中一個應該被交易,或說某個人比另一個更好,所以這對我們來說並不是第一次遇到這種情況。」

Jaylen Brown on Jason Kidd calling him the best player on the #Celtics



“I don’t have no reaction… it’s a team game… everyone has their own opinions.” pic.twitter.com/yNRUmwWhaT — Justin Turpin (@JustinmTurpin) June 8, 2024

布朗完全支持坦圖的觀點,「我們一直非常關注我們的角色和工作,我們都必須做出犧牲,現在,在這一點上,我們不惜一切代價去贏得勝利,我們不能讓任何外部解釋試圖介入我們之間的關係。」

系列賽第二戰將在台灣時間6月10日早上8點開打,地點一樣是在塞爾提克主場TD花園。