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點出李家慷進步神速！盧峻翔：周儀翔的幫助不只數據

▲新北國王林書豪，桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯、沃許本、盧峻翔、李家慷。（圖／PLG提供）

▲桃園璞園領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／桃園報導

隊史首次叩關PLG總冠軍賽的桃園璞園領航猿，將於9日在主場迎戰新北國王，談到從第二季加入領航猿，一路從墊底到今年挑戰冠軍金盃，頭號球星盧峻翔認為全隊的進步有目共睹，他特別點出李家慷的進步幅度非常明顯，另外他表示老將周儀翔、李學林等也是球隊打進冠軍賽的重要成員，他們的貢獻遠遠不止帳面上數據而已。

盧峻翔在PLG第二季加入領航猿，但該年球隊僅打出7勝22敗戰績，慘居聯盟爐主，但隔年馬上強勢反彈叩關季後賽，今年賽季更是隊史首次挑戰冠軍金盃，他點出全隊都有顯著成長，加上李家慷、關達祐、白曜誠等隊友的進步，都是幫助團隊提升的重要養分。

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其中盧峻翔特別點出李家慷是進步最多的隊友，他提到李家慷去年上半季幾乎都坐在板凳上度過，但下半季開始承擔防守林書豪的責任，慢慢獲得上場時間，他一上場就能用滿滿能量的防守，帶動球隊的進攻，是驅使團隊進步的重要因素。

另外陸續加入的老將周儀翔、李學林也是球隊的重要球員，盧峻翔坦言，以往全隊遇到亂流的時候，常常頂不住，可能會直接被對方一波帶走，但今年兩人用他們的經驗，帶領球隊頂著很多次亂流，是他們的數據上體現不出來的。

▲新北國王林書豪，桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯、沃許本、盧峻翔、李家慷。（圖／PLG提供）

▲桃園璞園領航猿李家慷。（圖／PLG提供）

而盧峻翔點名進步很多的李家慷，則坦言自己在場上的心境進步很多，處理球、攻防兩端的判斷以及外線的穩定度都比以往更好，另外他還透露，自己已經做好在冠軍賽防守林書豪的準備，他指出只要有空檔時間都會看林書豪的影片來研究他，更笑說壓力甚至大到，做夢都會夢到在防守林書豪。

▲新北國王林書豪，桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯、沃許本、盧峻翔、李家慷。（圖／PLG提供）

▲桃園璞園領航猿沃許本。（圖／PLG提供）

猿隊頭號洋將沃許本談到冠軍賽的對手國王，他認為雖然球隊在禁區有優勢，不過球隊不可能每一球都送到禁區打，國王的鋒線球員也有很快的防守輪轉速度，所以必須好好利用禁區優勢，去找尋更多外圍隊友的空檔。

關鍵字： 盧峻翔周儀翔李家慷領航猿PLG

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