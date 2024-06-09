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湖人撒幣尋教頭！傳將開破億美元肥約招攬康大名帥

▲湖人傳招攬康乃狄克大學名帥赫爾利。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人傳招攬康乃狄克大學名帥赫爾利。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯湖人在今年季後賽首輪遭丹佛金塊掃地出門之後，球團決定解僱主帥漢姆(Darvin Ham)，先前曾一度傳出，將由頭號球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的好友、前NBA帥哥射手瑞迪克(JJ Redick)接任，但經過數日的峰迴路轉後，最新消息傳出，湖人將挖角率領康乃狄克大學打下NCAA二連霸的名帥赫爾利(Dan Hurley)，甚至預計用一紙破億美元的大肥約延攬。

現年51歲的赫爾利自2018年起接任康乃狄克大學總教練，6年來率領康大打出141勝58敗，超過七成的戰績，近兩年都成功領軍球隊闖進最後四強，並且締造二連霸壯舉，他個人也榮獲今年賽季的NCAA教練最佳榮譽「奈史密斯學院年度最佳教練獎」。

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不過想招攬這位大學名帥，代價可不便宜，根據洛城記者歐文(Anthony F. Irwin)爆料，湖人準備在這個週末開給赫爾利一張九位數的超大合約報價，為期8年，總額高達一億美元(約32億台幣)。

湖人想招攬這位大學名帥，除了看上他的能力外，他深受陣中頭號球星「詹皇」詹姆斯的肯定也是原因之一，詹姆斯在今年四月與瑞迪克共同開設的播客節目中，就不吝對於這位名帥的讚美，直言赫爾利能帶領球隊打出超有創意的進攻，若湖人能成功招募這位名帥，或許能讓目前還沒決定是否執行新賽季球員選項的「詹皇」，選擇繼續留在紫金軍團打拚。

關鍵字： 湖人康大詹皇NBA

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