古林完投本季新高7局！林安可雙犧牲打支援　猛獅封王M9

▲統一獅王牌右投古林睿煬。（圖／統一獅提供）

記者簡名杉／綜合報導

下半季領跑的統一獅今(8)日在主場迎戰味全龍，前一場被龍隊暴打13分的獅隊，今天不當病貓，本土王牌古林睿煬完投本季新高的7局僅失1分，隊友林安可沒有讓他的好投白費，單場兩支高飛犧牲打支援，終場獅隊以3比1力克味全龍，加上今天第二名的樂天桃猿輸球，統一獅的封王魔術數字直接降到個位數的M9。

猛獅首局就發威，首棒打者林佳緯靠著對方一壘手黃柏豪的傳球失誤踏上一壘，接著由隊長陳傑憲的安打將他送到三壘，並輕鬆藉由第四棒林安可的中外野飛球回到本壘，統一獅首局就破蛋。

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古林睿煬前4局數度遭遇危機，首局就被龍隊打者攻佔得點圈，不過他連飆2K化解危機，第4局又被龍隊該局首棒打者劉基鴻敲出長打，站上二壘壘包，但古林睿煬先讓吉力吉撈．鞏冠擊出滾地球出局，再讓黃柏豪敲出左外野飛球，三壘上的劉基鴻想靠著這個飛球跑回本壘得分，然而林佳緯接到球後直傳本壘，一個彈跳直接進捕手手套，捕手柯育民接到球後輕鬆觸殺劉基鴻，獅隊力保不失。

5局上龍隊沒再讓得分機會溜走，首棒打者李凱威敲安後，靠著隊友的滾地球以及古林睿煬的暴投一路溜上三壘，接著張祐銘補上適時安打，為龍隊追平比數。

然而下半局猛獅打線再度串連，林佳緯擊出安打上壘後，又靠著陳傑憲的安打奔上得分大門口，此時還是林安可，右外野的飛球形成此役第二支高飛犧牲打，為獅隊打下超前分，獅隊在7局下藉由對方游擊手劉俊緯的接球失誤，敲安的潘傑楷再度踏上三壘壘包，這時換成林佳緯打出安打送回潘傑楷，幫助統一獅打下保險分鎖定勝局。

古林睿煬在第5局丟分後續投，6、7兩局投球僅被敲出1支安打，沒有任何危機，最終他以94球完投本季新高的7局，被打出6支安打、飆出3次三振，僅失1分，順利收下本季第4勝，防禦率降到2.30，而5局失2分、其中僅有1分自責分的先發洋投伍鐸，則悲情吞下本季第4敗。