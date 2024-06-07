運動雲

>

統一獅大巨蛋主題日最貴票價1680元　不實施全主場應援

▲慶生音樂派對。（圖／統一獅提供）

▲慶生音樂派對。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

2024中華職棒下半季例行賽賽事將於7月5 日正式開打，迎接暑假假期，統一獅在7月5日到7月7日本季首度連續3天前往台北大巨蛋擔任主場，對手是中信兄弟，特別推出「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」，內野票價最貴周六、日搖滾席1680元，內野再分動感席、體驗席及一般席，全票最便宜680元，會員優惠票、半票及愛心價再折價。

統一獅7月5日到7月7日3天台北大巨蛋主場，看台應援將不實施全主場，一壘看台規劃獅隊ＵniGirls應援帶動，而三壘看台區域將邀請中信兄弟Passion Sisters，連續三天一起進場應援同樂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天統一獅公布台北大巨蛋主場7月5日、6日、7日票價公告，以內野搖滾席六、日票價最貴，為1680元，內野搖滾席周五全票則為980元。愛心票則是周五490元，六、日是840元。

內野感動席周五全票880元、六日全票則為1580元，內野體驗席周五全票780元、六日全票則為1380元，內野一般席周五票價680元、六日全票則為1180元；內野一般席第二層看台周五至周日全票皆為680元。會員優惠票、半票及愛心價再折價。

此外，統一獅公佈的台北大巨蛋票價為預售票價格，現場售票每席加價50元。7月5日賽事內野一般席第二層看台門票預購尚未開放販售，將視B1層銷售狀況另行開放預售。本系列主題日外野席次不開放售票，而且兆豐聯名卡優惠購票不適用。

連續3天購買內野搖滾席、動感席及體驗席特別準備進場好禮，7月5日搭贈「OPEN！棒球戶外折疊直飲杯」，7月6日及7月7日分別搭贈「OPEN！棒球限定款T恤」，兩天分別出不同款式設計贈送。

「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」3天也規劃不同歌手進行賽前或賽後演唱，OPEN！家族將來到台北大巨蛋與棒球迷一起同樂，迎接七月OPEN將生日，也特別規劃一系列慶生會活動。

關鍵字： 職棒慶生活動台北大巨蛋統一7-ELEVEN獅中信兄弟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA年度總冠軍賽開打　塞爾提克首戰大勝18分打爆獨行俠

快訊／NBA年度總冠軍賽開打　塞爾提克首戰大勝18分打爆獨行俠

桃園市體育局回應傳聞　黃勇傳還有選項延續生涯？

桃園市體育局回應傳聞　黃勇傳還有選項延續生涯？

黃勇傳新下家曝光！傳將回歸業餘加入桃園市成棒隊

黃勇傳新下家曝光！傳將回歸業餘加入桃園市成棒隊

平鎮好手柯敬賢加盟道奇　美媒爆料簽約金約2260萬台幣

平鎮好手柯敬賢加盟道奇　美媒爆料簽約金約2260萬台幣

第一次吃台灣肉粽　李雅英不小心吃了3顆：太美味了

第一次吃台灣肉粽　李雅英不小心吃了3顆：太美味了

全盲粉絲赴美圓夢「感受大聯盟球賽」！感動舉牌：我來自台灣

全盲粉絲赴美圓夢「感受大聯盟球賽」！感動舉牌：我來自台灣

下一個中華男籃強力射手在哪？　楊玉明：投籃真的不難

下一個中華男籃強力射手在哪？　楊玉明：投籃真的不難

中華男足亞洲盃資格賽小組賽5連敗　主帥點台足環境問題

中華男足亞洲盃資格賽小組賽5連敗　主帥點台足環境問題

大谷翔平連3戰敲安　道奇單場3轟11比7擊倒海盜

大谷翔平連3戰敲安　道奇單場3轟11比7擊倒海盜

林靖凱受傷畫面「恐怖」　江坤宇可惜不能一起打12強

林靖凱受傷畫面「恐怖」　江坤宇可惜不能一起打12強

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

熱門新聞

快訊／NBA年度總冠軍賽開打　塞爾提克首戰大勝18分打爆獨行俠

桃園市體育局回應傳聞　黃勇傳還有選項延續生涯？

黃勇傳新下家曝光！傳將回歸業餘加入桃園市成棒隊

平鎮好手柯敬賢加盟道奇　美媒爆料簽約金約2260萬台幣

第一次吃台灣肉粽　李雅英不小心吃了3顆：太美味了

全盲粉絲赴美圓夢「感受大聯盟球賽」！感動舉牌：我來自台灣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA年度總冠軍賽G1　綠衫軍18分大勝

2桃園體育局回應　黃勇傳有選項？

3黃勇傳將回歸業餘加入桃園市成棒隊

4美媒爆料柯敬賢加盟道奇簽約金70萬美元

5第一次吃台灣肉粽　李雅英不小心吃3顆

最新新聞

1統一獅大巨蛋主題日OPEN將辦趴踢

2中職測試會130人　大專3名日籍球員參加

3蔡琞傑開轟嘆輸球可惜：下次討回來

4攻城獅休賽季重建　張傑瑋遭釋出

5葛利桑2分砲　洋基橫掃雙城勇奪8連勝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

大谷翔平遭三振！　海盜新秀速球破101英里

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366