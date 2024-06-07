統一獅大巨蛋主題日最貴票價1680元　不實施全主場應援

▲慶生音樂派對。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

2024中華職棒下半季例行賽賽事將於7月5 日正式開打，迎接暑假假期，統一獅在7月5日到7月7日本季首度連續3天前往台北大巨蛋擔任主場，對手是中信兄弟，特別推出「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」，內野票價最貴周六、日搖滾席1680元，內野再分動感席、體驗席及一般席，全票最便宜680元，會員優惠票、半票及愛心價再折價。

統一獅7月5日到7月7日3天台北大巨蛋主場，看台應援將不實施全主場，一壘看台規劃獅隊ＵniGirls應援帶動，而三壘看台區域將邀請中信兄弟Passion Sisters，連續三天一起進場應援同樂。

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今天統一獅公布台北大巨蛋主場7月5日、6日、7日票價公告，以內野搖滾席六、日票價最貴，為1680元，內野搖滾席周五全票則為980元。愛心票則是周五490元，六、日是840元。

內野感動席周五全票880元、六日全票則為1580元，內野體驗席周五全票780元、六日全票則為1380元，內野一般席周五票價680元、六日全票則為1180元；內野一般席第二層看台周五至周日全票皆為680元。會員優惠票、半票及愛心價再折價。

此外，統一獅公佈的台北大巨蛋票價為預售票價格，現場售票每席加價50元。7月5日賽事內野一般席第二層看台門票預購尚未開放販售，將視B1層銷售狀況另行開放預售。本系列主題日外野席次不開放售票，而且兆豐聯名卡優惠購票不適用。

連續3天購買內野搖滾席、動感席及體驗席特別準備進場好禮，7月5日搭贈「OPEN！棒球戶外折疊直飲杯」，7月6日及7月7日分別搭贈「OPEN！棒球限定款T恤」，兩天分別出不同款式設計贈送。

「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」3天也規劃不同歌手進行賽前或賽後演唱，OPEN！家族將來到台北大巨蛋與棒球迷一起同樂，迎接七月OPEN將生日，也特別規劃一系列慶生會活動。