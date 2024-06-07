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中職新人測試會130人通過審核　大專3名日籍球員、2位高中畢業生　

▲▼中職測試會名單公告。（圖／中職提供）

▲中職測試會名單公告。（圖／中職提供）

體育中心／綜合報導

中職新人選拔會前哨戰，2024新人球員測試會將於6月17日在新莊棒球場舉行，測試會報名已於昨（6）日截止，總計130位選手通過資格審核，其中有54位投手、15位捕手、34位內野手和27位外野手。今年的測試會同樣採實戰測試，經測試後獲球團推薦者，才能參加6月28日舉行的2024年度新人球員選拔會。

中華職棒六隊規模，為選手增添更多一展身手的舞台，每年測試會都能吸引不少好手報名，選手希望藉此一圓職棒夢，球團也能從中挖掘璞玉，為中華職棒注入新活力。

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多位選手重新整裝捲土重來，再度報名參加新人測試會。包括去年在測試會飆出該屆最快球速152公里的投手林睿杰。連續三年報名測試會，去年投出個人生涯最速150公里的高秉洋。富邦悍將王勝偉的表弟烏凱恩，過去兩年皆在測試會上獲得球團推薦，不過在選拔會未獲青睞，今年盼用最佳狀態再戰職棒舞台。

中華職棒在2021年底新增外籍學生及外籍業餘球員選秀辦法，有助更多外籍優秀球員來到台灣完成職棒夢。今年有幾位備受關注的日籍球員報名測試會，開南大學投手藤木琉悠，高中時期曾三度在夏季甲子園登板，控球為其優勢，是具有壓制力的左投。

文化大學兩位強打豊島顯、金本航河也將投入本屆測試會，豊島顯除有腳程優勢，打擊方面也有不錯的擊球率。金本航河則有良好的身體素質，具備長打能力及爆發力。

今年有2位高中應屆畢業生自行報名測試會，分別是來自台東體中的投手李聖韓，以及羅東高工的投手何宗旂。本屆測試會年齡最高選手，33歲的彭新銘目前為台南市億載國小棒球隊教練，平時與吳鳳科大隨隊練習，今年有參與甲組春季聯賽的賽事。

▲2024中華職棒新人球員測試會資格審核通過選手名單 。（圖／中華職棒提供）

▲2024中華職棒新人球員測試會資格審核通過選手名單 。（圖／中華職棒提供）

▲2024中華職棒新人球員測試會資格審核通過選手名單 。（圖／中華職棒提供）

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