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玉山盃／桃園市敗部打回來更謹慎　邱立璿樸克臉後援坦承內心戲

▲▼玉山盃桃園市邱立璿。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃桃園市邱立璿。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

「衛冕軍」桃園市7日在玉山盃四強賽與新北市交手，從B組敗部一路過關斬將，挺進四強，直接與勁敵新北市硬碰硬，總教練吳柏宏表示，「對台南市輸球後，球員難免會比較警惕，專注力提升，練習更謹慎。」

桃園市在預賽第二戰以0比1不敵台南市，取得B組敗部冠軍後，四強賽提前強碰新北市，吳柏宏坦言，「四強遇到是好事，會把最好的投手都派上去。」

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桃園市打線面對曾偉喆、林鉑濬都有所突破，柯敬賢先轟出3分彈，被扳平後再由張趙紘、胡振利、全紹凱連續安打突破要回領先。吳柏宏說，「曾偉喆較少對戰需要適應，林鉑濬被球砸到後越投越快，只是控球沒那麼好，胡振利掌握失投球適時一擊。」

由壽山高中的吳祉恩掛帥先發，投3.1局被蔡琞傑轟出全壘打，馬上換上邱立璿接替。吳柏宏透露，「吳祉恩從練習賽狀況就不錯，四分之三的側投球路不好打，有橫移效果，觀察他挨轟後連投2保送，心情受影響，因此換投。」

邱立璿後援3.2局失1分奪勝投，吳柏宏說，「他比較敢跟打者對決，有打者上壘也不會太起伏，同樣的表情，這場控球要加強一些，而主審好球帶也比較窄，是需要適應的地方。」

邱立璿賽後受訪第一句話就是，「好感動！」隊友讓他感受到不同的企圖心，雖然教練說他表情不容易有變化，但其實內心戲很多，他坦承，「我的臉就是這樣，心裡在想『啊！完蛋了！會不會等下教練就換投。』」壓抑許久的激動情緒也讓他真性情表示，「快死掉了！」回顧此戰表現，他認為放球點不固定影響控球，升上高中進步最多的是變速球，最有信心的球路則是滑球。

關鍵字： 桃園市新北市玉山盃衛冕軍四強賽

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