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回應林維恩喊話　柯敬賢：希望在最高層級第1個對決到你

▲平鎮高中強打柯敬賢。（圖／棒協提供、記者簡名杉攝）

▲平鎮高中強打柯敬賢。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／新北報導

平鎮高中台、非混血強打柯敬賢日前傳出將在17日加盟美國職棒洛杉磯道奇，開啟旅美之路，表哥兼隊友林維恩今(6)日率先跟奧克蘭運動家簽約，並直言，「一起加油，巔峰相見！」而柯敬賢則笑回，「希望到時候在最高的層級，第一個遇到的投手是你！」

今(6)日柯敬賢代表桃園市在玉山盃青棒賽敗部冠軍賽出賽，雖然3個打數統統落空，敲出兩顆左外野飛球、遭到三振一次，但有靠著四壞球保送上壘，最終桃園市以4比0完封宜蘭縣，順利搶下4強門票。

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▲平鎮高中強打柯敬賢。（圖／棒協提供、記者簡名杉攝）

▲平鎮高中強打柯敬賢。（圖／棒協提供）

桃園市棒球總顧問張滄彬老師，今天在林維恩的加盟記者會上率先「暴雷」，透露柯敬賢將在17日與道奇簽約，並舉行加盟記者會，柯敬賢坦言自己並沒有太多興奮的心情，畢竟自己現在還在比賽，目前只一心專注在比賽上，先不去想外界的其他事情，等比完賽之後再去想。

雖然目前還不去想旅外的事，但加盟的球隊洛杉磯道奇，是在全世界最有名的球隊之一，柯敬賢透露，道奇是一支很強的球隊，壓力一定會有，但也強調自己喜歡競爭的環境，會告訴自己，「到那個地方就加強自己，慢慢超越每個選手。」而到了道奇之後，最期待看到哪位選手？柯敬賢不假思索的說，「大谷翔平吧，他是我的偶像！」

近期許多高中「大物」傳出將旅外消息，甚至每場比賽玉山盃現場也都有數名球探駐守，柯敬賢坦言並不會因此對自己的心情造成影響，「都是自己的同學嘛，可以看到他們旅外很開心，因為在一起三年，可以看到自己的同學到國外打拚，希望他們可以在那邊堅持下去，我們在最高的層級對決。」

今天表哥林維恩在加盟運動家的記者會上跟柯敬賢喊話，直言，「一起加油，巔峰相見！」而柯敬賢聽聞後，笑著對此做出回應，「希望到時候在最高的層級，第一個遇到的投手是你！」

關鍵字： 柯敬賢林維恩道奇平鎮

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