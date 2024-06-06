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「爪爪實況慶典」聯手知名棒球遊戲　賽前舉行電競12強資格賽

▲中信兄弟聯手知名遊戲廠商舉行「爪爪實況慶典」。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟聯手知名遊戲廠商舉行「爪爪實況慶典」。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中信兄弟與日本知名遊戲商Konami Digital Entertainment Limited(KONAMI)將於6月8日、9日合作舉辦「爪爪實況慶典」主題日，除了將陳子豪、曾頌恩、高宇杰與吳俊偉化身為熟悉的遊戲角色，本次活動更成為WBSC eBaseball™ Series 2024的一站，並將於洲際場外舞台舉辦「WBSC eBASEBALL™: POWER PROS」賽事，除了將選出一名代表參加ePremier12電競棒球12強最終資格賽，Passion Sisters也將進行表演賽，讓現場球迷們一起體驗實況野球對戰的魅力！

世界棒壘球總會(WBSC)與KONAMI積極推動旗下棒球遊戲「WBSC eBASEBALL™: POWER PROS」作為電競項目，今年底，WBSC更將首次舉辦ePremier12電競棒球12強賽事，本次「爪爪實況慶典」將作為資格賽的一戰，遴選出八位選手在場外舞台進行為期兩日的錦標賽，冠軍將能前進九月於新北電競基地舉辦的最終資格賽，力拚前進12強的機會。

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此外，「爪爪實況慶典」也是KONAMI首次與中華職棒隊伍的合作，首日就派出當家角色「實況野球君」開球，擁有多次日職球場開球經驗的他首次登台，也讓球迷朋友期待是否會投出拿手的快速直球，或是令人好奇握法的變化球，而第二日則邀請到曾在實況野球(WBSC eBaseball™ Series)世界總決賽奪下季軍的－Hazuremon尤瑋鍾擔任開球嘉賓，從小就是死忠棒球迷的他，因為外婆送給他的紅白機踏上了電競棒球的道路。2023年WBSC與KONAMI合作推出實況野球電競遊戲「WBSC eBASEBALL™: POWER PROS」，身為資深實況野球玩家的Hazuremon雖然沒有太多練習時間，但仍靠著過人的毅力，不僅打進世界總決賽，更一口氣拿下了季軍！

兩日主題日開賽時間為17點05分；14點就會開放球迷入場，內野入場觀眾將可領取限量「實況慶典球員卡組」兩日不同款，8日可領取爪爪關門投捕搭檔－高宇杰及吳俊偉卡組；9日則可以領取爪爪重砲外野組合－陳子豪及曾頌恩卡組，數量有限送完為止，場外也將有體驗攤位讓大家試玩遊戲，並有互動遊戲讓球迷們有機會帶走實況野球周邊商品。
 

關鍵字： 兄弟爪爪實況野球12強

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