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尼托開轟＋索里亞諾6局好投　天使3連戰橫掃教士

▲尼托（Zach Neto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼托（Zach Neto）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯天使今天（6日）在主場進行與教士3連戰的最後一場比賽，靠著游擊手尼托（Zach Neto）在二局下敲出關鍵3分砲，以及先發右投索里亞諾（Jose Soriano）繳出6局失2分（1責失）的好表現，以3比2擊敗教士，3連戰橫掃，賞給教士4連敗。

天使一局下率先發動攻勢，開路先鋒沙努爾（Nolan Schanuel）首打席轟出中右外野方向的陽春砲，幫助球隊先馳得點，二局下攻勢再起，第八棒游擊手尼托相中一顆95英里的失投速球，一棒將球扛向左外野大牆，2分砲讓天使3比0領先。

教士在六局上發動反擊，靠著阿拉耶茲（Luis Arraez）與小塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）的連續安打追回2分，無奈後面打擊未有建樹，幾次得分機會都欠缺臨門一腳，最終在天使終結者摩爾（Matt Moore）的守成下，以1分之差贏球，在主場3連戰橫掃教士。

「這3場比賽我們表現都很出色，」天使總教練華盛頓（Ron Washington）說，「雖然第六局和第七局我們犯了一些錯誤，但他們並沒有失去冷靜，繼續比賽，這是我所樂見的」。

敲出關鍵轟的尼托表示，「希望這能給球迷帶來很大的信心，讓我們相信我們可以在主場獲勝，能夠從我們被橫掃的道路上回來，翻開新的一頁，打我們知道如何進行的比賽，這很重要」。

關鍵字： MLB天使教士

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