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玉山盃／職棒球員2代不去想壓力　郭宸安要走出自己的路

▲玉山盃新北市穀保家商郭宸安。（圖／記者簡名杉攝）

▲玉山盃新北市穀保家商郭宸安。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／新北報導

就讀穀保家商二年級的郭宸安，是前職棒球員、現任富邦悍將的投手教練郭勇志之子，他在今天的玉山盃青棒賽代表新北市先發登板，繳出4局無失分好投，幫助新北市叩關4強，身為職棒球員二代，郭宸安坦言，自己不會特別去想額外的壓力，但想走出跟爸爸不同的路。

新北市隊總教練鄭志強透露，原本此役是交由王牌蕭齊先發，但因為昨天的賽事因雨延賽，導致球隊接下來三天必須展開三連戰，所以才臨時推派郭宸安先發，而郭宸安對於教練臨時交付的任務並沒有太多想法，強調，「教練有指派任務給我，就盡力把它做好，盡全力去做。」

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談到自己的表現，郭宸安雖表示內容還行，但可以再投的更好，今年高二的他，指出心態跟球速都比起高一有大幅成長，他點出自己更敢於跟打者對決，也更能應變突發狀況，並透露目前最快球速已經能投到148公里左右，希望未來能進一步提升到150公里以上。

郭宸安透露，學長黃仲翔是他非常欣賞的一位選手，他透露自己跟黃仲翔感情本來就不錯，投球上的問題也都會請教他，看到他一直進步，也驅使自己更加努力向他看齊，郭宸安強調，除了欣賞黃仲翔的球速之外，也非常欣賞他的投球穩定性跟變化球，甚至盛讚「不比職棒的差」！

身為職棒球員二代，郭宸安坦言一定有壓力，但自己並不會特別在意，他強調，非常感謝郭勇志常常幫助他，讓他成長很多，也認為郭勇志就是自己的爸爸，這件事沒辦法改變，不過他希望能離開爸爸的光環，走出自己的路。

關鍵字： 郭宸安郭勇志穀保家商玉山盃

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