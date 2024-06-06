快訊／大谷翔平砲轟海盜狀元郎　本季第15轟解鎖第27個球場

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▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇6日（台灣時間）與海盜交手，大谷翔平第二打席面對海盜火球狀元郎斯肯斯（Paul Skenes）轟出本季第15發全壘打，也解鎖海盜匹茲堡球場，生涯在第27個球場開轟。

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海盜2局下單局灌進7分，道奇陷入落後，大谷翔平首打席與斯肯斯對決遭到100.8英里（约162.2公里）火球揮空三振，3局上第二打席就轟出兩分砲，這發全壘打的擊球初速為105.6英里（約170公里）、飛行距離415英尺，幫助道奇追成2比7。

大谷翔平上個月解鎖巨人主場、大都會主場，此戰首度在海盜主場開轟，生涯累計在27個球場開轟，持續堆高日本人障礙，剩下紅人、費城人、紅雀、響尾蛇及馬林魚主場未開轟過。

海盜「狀元郎」斯肯斯登板前一天受訪時曾表示，自己曾在現場看過大谷翔平新人年的比賽，是看著他長大的，而且很期待對決大谷翔平。斯肯斯生涯最快球速達到102英里（約164公里），同時擁有豐富的變化球種，上個月首次登上大聯盟，這是他生涯第6場先發出賽。

