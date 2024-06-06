運動雲

>

謝淑薇法網混雙搶10失利！　無緣決賽仍締個人最佳成績

▲▼台灣網球一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基出戰澳網混雙決賽。（圖／CFP）

▲台灣網球一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基。（圖／CFP）

文／中央社

台灣網球名將謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基5日在法國網球公開賽混雙4強賽，歷經搶10大戰，最終以1比6、7比6（7比2）、4比10不敵英國的斯庫普斯基與美國的柯拉芙琪珂，無緣決賽。

謝淑薇今年法網雙線作戰，儘管女雙次輪止步、無緣衛冕，但混雙與今年澳網冠軍搭檔、波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）攜手，依舊默契十足，前3輪以一盤未失之姿、闖進4強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝淑薇與傑林斯基4強賽碰上英國的斯庫普斯基（Neal Skupski）與美國的柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk），重現澳網冠軍賽對決戲碼。

▲▼台灣網球一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基出戰澳網混雙決賽。（圖／CFP）

▲台灣網球一姐謝淑薇與波蘭悍將傑林斯基。（圖／CFP）

不過，「台波聯軍」開賽遭遇亂流，一口氣連丟5局，而第7局在化解對手1個盤末點後，未能扭轉戰局，以1比6丟掉首盤。

次盤雙方僵持不下，一路鏖戰至搶7，「台波聯軍」以7比6（7比2）扳平戰局。

「台波聯軍」在決勝盤超級搶10沒能乘勝追擊，以4比10落敗，未能上演澳網冠軍賽逆轉戲碼，謝淑薇結束本屆法網之旅，但混雙項目已締造個人參賽最佳成績。

關鍵字： 網球謝淑薇法網

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林靖凱受傷畫面「恐怖」　江坤宇可惜不能一起打12強

林靖凱受傷畫面「恐怖」　江坤宇可惜不能一起打12強

NBA沒人怕詹皇？　前隊友庫茲馬轉發他「秒消氣」影片：笑死

NBA沒人怕詹皇？　前隊友庫茲馬轉發他「秒消氣」影片：笑死

看奧運隊友杜蘭特上夜店「不忘練投」　柯瑞超嗨連喊3次美國隊

看奧運隊友杜蘭特上夜店「不忘練投」　柯瑞超嗨連喊3次美國隊

被爆與波辛基斯有心結　唐西奇回嗆帕森斯：只聊過2次他怎知？

被爆與波辛基斯有心結　唐西奇回嗆帕森斯：只聊過2次他怎知？

勝騎士7局無失分、林安可開轟　統一收拾台鋼封王M12

勝騎士7局無失分、林安可開轟　統一收拾台鋼封王M12

高中強投飄香！悍將領隊坦承想要但「選不到」

高中強投飄香！悍將領隊坦承想要但「選不到」

周天成擊敗「自家人」林俊易　晉級印尼公開賽16強

周天成擊敗「自家人」林俊易　晉級印尼公開賽16強

水原一平坦承學歷造假　只上了一點點大學

水原一平坦承學歷造假　只上了一點點大學

被罰2400萬值得！獨行俠擺爛換來「唐西奇愛將」　菜鳥長人很關鍵

被罰2400萬值得！獨行俠擺爛換來「唐西奇愛將」　菜鳥長人很關鍵

昔NBA榜眼談首個海外賽季突然哭了　帕克屢重傷被裁：感激的淚水

昔NBA榜眼談首個海外賽季突然哭了　帕克屢重傷被裁：感激的淚水

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

熱門新聞

林靖凱受傷畫面「恐怖」　江坤宇可惜不能一起打12強

NBA沒人怕詹皇？　前隊友庫茲馬轉發他「秒消氣」影片：笑死

看奧運隊友杜蘭特上夜店「不忘練投」　柯瑞超嗨連喊3次美國隊

被爆與波辛基斯有心結　唐西奇回嗆帕森斯：只聊過2次他怎知？

勝騎士7局無失分、林安可開轟　統一收拾台鋼封王M12

高中強投飄香！悍將領隊坦承想要但「選不到」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林靖凱受傷　江坤宇可惜不能一起

2沒人怕詹皇？庫茲馬轉他秒消氣影片狂笑

3柯瑞看杜蘭特夜店練投　超嗨反應曝

4與前搭檔有心結結？唐西奇回嗆帕森斯

5勝騎士7局無失分　統一收台鋼M12

最新新聞

1昔NBA榜眼談首個海外賽季突然哭了

2謝淑薇混雙搶10失利無緣法網決賽

3沒人怕詹皇？庫茲馬轉他秒消氣影片狂笑

4柯瑞看杜蘭特夜店練投　超嗨反應曝

5與前搭檔有心結結？唐西奇回嗆帕森斯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

大谷翔平遭三振！　海盜新秀速球破101英里

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

球王喬帥滑倒克服膝傷贏球　摘大滿貫370勝史上第一人

大谷咬手套秀俏皮模樣　球迷見可愛動作：像小狗狗

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366