王尉永首挨轟陳金鋒認為問題不大　盼牛棚投手適應張力

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）

記者簡名杉／新北報導

富邦悍將後援投手王尉永，於昨(4)日迎戰味全龍隊的比賽於9局上半登板，卻遭龍隊主砲吉力吉撈‧鞏冠轟出超前2分砲，吞下個人本季首敗，但悍將總教練陳金鋒並不擔心他的狀況，僅認為王尉永在曾峻岳因肩膀緊繃下二軍的期間負擔會比較重，但也希望其他牛棚投手能把握機會，適應比賽張力。

昨天的比賽之前，本季王尉永23局後援投球僅失3分自責分，但他昨天僅投0.2局就失3分，還挨了吉力吉撈‧鞏冠一支全壘打，是他本季首度挨轟，不僅吞下本季首敗，防禦率也從1.17飆升到2.28。

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但昨天王尉永的表現並沒有失去主帥陳金鋒的信心，陳金鋒認為每位選手一整季下來都難免會遇到一些狀況，遇到了就持續調整、繼續比賽，而近期曾峻岳因肩膀緊繃下二軍，陳金鋒坦言王尉永的負擔確實會變得比較大，但仍會盡量安排他跟之前差不多的出賽。

除了王尉永之外，前役悍將的後援投手吳世豪一上場就投出三次保送，還好靠著隊友守成力保不失，陳金鋒指出，吳世豪昨天的狀況確實不好，但後面上場的投手有順利補上，希望這段期間牛棚投手能夠隨著比賽狀況，把握這個機會適應比賽張力，他認為這也是對於牛棚投手群的一個考驗。