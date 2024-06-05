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「普門殺手」想靠螃蟹球闖職棒　林柏甫：也不是不可能

▲玉山盃青棒賽彰化縣林柏甫 。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃青棒賽彰化縣林柏甫 。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／新北報導

彰化縣彰藝高中「普門殺手」林柏甫今天在玉山盃青棒賽帶著腰傷登板，用拿手螃蟹球，後援6局壓制高雄市，跟旅美投手沙子宸同樣是台北市和平國中社團球隊出身，已經考上輔仁大學，是否有考慮打職棒，他說：「也不是不可能。」

林柏甫是台北市建安國小少棒、台北市和平國中青少棒，打台北市TBA社區棒球隊，並非科班球隊出身，之後進入彰化縣彰化藝中青棒隊。

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他在2022年12月18日新北富邦國際城市U18棒球邀請賽對戰新北白，先發3.1局未被安打，有3次三振、3次四壞保送，無失分。去年玉山盃青棒賽，林柏甫出戰苗栗縣後援5.2局，飆出8次三振，讓最後12名打者12上12下。

去年黑豹旗青棒賽林柏甫大放異彩，對南英商工後援4.2局只被1支安打，6次三振、沒有保送，無失分拿勝投。對戰普門中學後援6局無安打，2次三振、4次保送，無失分再拿勝投，助彰藝闖進8強。

▲玉山盃青棒賽彰化縣林柏甫 。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃青棒賽彰化縣林柏甫 。（圖／中華棒協提供）

打完去年黑豹旗之後，林柏甫右手肘拉傷，他表示，今年木棒聯賽是手傷好了，但考大學又受傷了，玉山盃賽前手傷剛好，但卻在比賽前滑到拉傷腰部。

林柏甫今天登板時一直在摸著腰部，他說：「腰很痛，靠意志力撐完比賽。」球速之前最快139公里，他表示，目標140公里以上，比完這個比賽有信心達到。

今天林柏甫出現4次觸身球，他表示，是因螃蟹球變速球沒有控制好，「本來一般變速球投不出來，模仿學長投螃蟹球就練成了。」

從彰藝高中畢業後，林柏甫已考取輔大，但心中有挑戰職棒的想法，他說：「職棒也不是不可能，目標選進國手。」

旅美運動家隊投手沙子宸是林柏甫在和平國中及彰藝高中的學長，林柏甫表示，沙子宸幫助他融入球隊。而林柏甫的偶像是旅日職棒火腿投手孫易磊，「國小到國中在台北都會碰到他，他很厲害。」

▲玉山盃青棒賽彰化縣林柏甫 。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃青棒賽彰化縣林柏甫 。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 棒球玉山盃

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