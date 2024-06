湖人新帥就是瑞迪克？可能總決賽後官宣　皮爾斯看衰：像在作秀

▲前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥的頭號人選。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

湖人還未確定新任主帥人選,不過根據《The Athletic》的最新消息,前帥哥射手、天王詹姆斯(LeBron James)播客搭檔瑞迪克(JJ Redick)將是「頭號選擇」,可能會在總冠軍賽後正式官宣,對此塞爾提克傳奇皮爾斯(Paul Pierce)狠酸,「這不像想爭冠,比較像是在作秀。」

"I really don't think this is really about a championship no more. This is about putting on a good show."



Paul Pierce on the Lakers zeroing in on JJ Redick as the team's next coach.



@allthesmokeprodpic.twitter.com/pwc8ZAYUT8 https://t.co/H5VFgSBvox