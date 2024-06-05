湖人新帥就是瑞迪克？可能總決賽後官宣　皮爾斯看衰：像在作秀

▲前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥的頭號人選。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人還未確定新任主帥人選，不過根據《The Athletic》的最新消息，前帥哥射手、天王詹姆斯(LeBron James)播客搭檔瑞迪克(JJ Redick)將是「頭號選擇」，可能會在總冠軍賽後正式官宣，對此塞爾提克傳奇皮爾斯(Paul Pierce)狠酸，「這不像想爭冠，比較像是在作秀。」

"I really don't think this is really about a championship no more. This is about putting on a good show."



Paul Pierce on the Lakers zeroing in on JJ Redick as the team's next coach.



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根據《The Athletic》的報導，種種跡象表明，瑞迪克是目前湖人新帥的「頭號人選」，他與鵜鶘助教博雷戈(James Borrego)是洛城近幾周最關注的2位候選人。湖人先找了瑞迪克來面談，雙方3周前碰面；博雷戈則在上周進行2度面試，讓洛城高層留下深刻印象，且他曾短暫與雙巨頭之一戴維斯(Anthony Davis)合作過。

▲前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥的頭號人選。（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克將擔任今年總冠軍賽的球評，NBA內部人士普遍認為，湖人可能在總決賽結束後，正式宣布聘任瑞迪克為新帥。

多個消息來源指出，湖人看好瑞迪克的潛力，認為他能長期帶領球隊，能指揮休息室、確保球員履行職責，不知疲倦地擬定比賽計劃，並建立一個有秩序和規劃的球隊環境。

不過湖人「死對頭」塞爾提克的傳奇皮爾斯，並不看好由瑞迪克接任洛城主帥的決定，「我真的不認為這是關於奪冠，這比較像是作秀。」

▲前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥的頭號人選。（圖／達志影像／美聯社）