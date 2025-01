雷霆13連勝破隊史紀錄　SGA砍29分、8助攻逆轉快艇奪勝

▲雷霆SGA29分、8助攻,帶領雷霆13連勝破隊史紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆今(3)日對陣快艇,雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)延續上一戰好手感,砍下29分並送出8助攻,帶領雷霆以116比98大勝快艇,收下近期的13連勝,打破雷霆隊史最長連勝紀錄。

Shai Gilgeous-Alexander shows off the handle then gets to his jumper pic.twitter.com/iS3dRuiQWE