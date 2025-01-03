雷霆13連勝破隊史紀錄　SGA砍29分、8助攻逆轉快艇奪勝





▲雷霆SGA29分、8助攻，帶領雷霆13連勝破隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆今（3）日對陣快艇，雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）延續上一戰好手感，砍下29分並送出8助攻，帶領雷霆以116比98大勝快艇，收下近期的13連勝，打破雷霆隊史最長連勝紀錄。

Shai Gilgeous-Alexander shows off the handle then gets to his jumper pic.twitter.com/iS3dRuiQWE [廣告]請繼續往下閱讀... January 3, 2025

快艇本場由於哈登臨時缺陣，先發僅剩鮑威爾（Norman Powell）領銜科菲（Amir Coffey）等小將，不料鮑威爾首節手感極差，只靠罰球得到2分，但小將有出色發揮，科菲首節打滿12分鐘，命中2記三分，小波特（Kevin Porter Jr）本節最後3分鐘替補上場，一上場就獲得3罰機會且全數命中，又接連送出2記助攻，好表現助快艇在第1節30比22領先雷霆。

Amir Coffey : Season-high 26 points on 10-14 shooting, 6-8 from 3 & 3 rebounds in 35 minutes pic.twitter.com/j0WbDUytxp — Lee Harvey (@MusikFan4Life) January 3, 2025

次節快艇維持好手感，讓雷霆一度陷入16分落後，但雷霆主戰前鋒威廉斯（Jalen Williams）跳出來接管戰局，他在第2節砍下7分止血，包括命中半場結束前的壓哨球，讓雷霆在次節結束時，分差縮小至4分差落後。

第3節是本場比賽分水嶺，一開場威廉斯就連得6分，帶領雷霆打出一波23比5的高潮，徹底接管比賽，快艇科菲也跳出來和威廉斯互飆，單節得到10分，但在幫手不足的情況下，勝利女神還是向雷霆隊招手，本節雷霆火力全開攻下42分，而快艇僅囊括20分，比數逆轉為雷霆90比72快艇，後續雷霆也沒有讓一哥SGA在第4節登場，比賽就此成為消化時間落幕。

Jalen Williams goes COAST-TO-COAST to beat the buzzer pic.twitter.com/2cduxESrEd — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 3, 2025

值得一提的是，當哈登未出賽時，快艇本季未嘗勝績。上半場雷霆的投籃命中率僅為31%，但全隊展現韌性，最終以50%的命中率結束比賽，充分展現深厚的板凳實力。

本場雷霆全場展現防守實力，全隊有11次抄截，鞏固了聯盟抄截榜第1隊的地位。個人表現部分，SGA砍下全場最高29分、8助攻、2抄截；威廉斯18分居次，也獲得2抄截；中鋒哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）則貢獻11分、9籃板、6助攻、1抄截。

快艇科菲得到26分，且命中6記三分；祖巴奇（Ivica Zubac）11分、9籃板；板凳3人得分上雙，分別是班巴（Mo Bamba）12分、小波特11分、米勒（Jordan Miller）10分。

快艇台灣時間5日將回到洛杉磯，在主場迎戰亞特蘭大老鷹，雷納德（Kawhi Leonard）預計將在這場比賽中復出。