蟻人10顆三分轟53分還是輸　美媒：灰狼交易掉唐斯倒退好幾年

記者游郁香/綜合報導

灰狼今(5)日作客本季戰績大有起色的活塞,「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)火力全開,猛砍生涯新高的10顆三分,單場包辦53分也是個人生涯最高分,他的真實命中率達到73%,無奈全隊僅2人得分上雙,最終以105比119吞下3連敗,《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)點出殘酷現實。

▲灰狼蟻人艾德華茲。(圖/達志影像/美聯社)

明尼蘇達上季打進睽違20年的西區冠軍賽,卻在本季開打前交易送走一哥唐斯(Karl-Anthony Towns),這個決定震撼全聯盟。灰狼少了唐斯後,本季表現跌跌撞撞,當家得分手「蟻人」艾德華茲顯得孤立無援,他日前受訪時直言,「我能得分,但這很難,因為我在場上到處都被人包夾。」

儘管「蟻人」今日對活塞一役上演飆分秀,鏖戰44分鐘以31投16中猛轟生涯新高53分,三分15投10中,單場10顆三分彈也是個人最佳紀錄,罰球12罰11中,依舊無法替灰狼帶來勝利,全隊僅他和拿下17分的藍道(Julius Randle)得分上雙。

活塞則有4人得分來到雙位數,2021年狀元郎康寧漢(Cade Cunningham)29投15中高效攻下40分、6籃板、9助攻和1抄截,單場正負值+24高居全場之冠,率隊以119比105擊敗灰狼,取得近7戰第6勝,目前以17勝18敗暫居東區第9,持續往5成勝率邁進,擺脫了上季28連敗的陰霾。

Anthony Edwards is going to finish tonight with over 50 points and only an assist or two -- and it's going to be a whole "he said he wants be a scorer, not a passer" thing.



But it is worth noting that Ant had numerous hockey assists when Detroit put two on the ball, including… pic.twitter.com/FOcDzINdDI