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蟻人10顆三分轟53分還是輸　美媒：灰狼交易掉唐斯倒退好幾年

記者游郁香／綜合報導

灰狼今(5)日作客本季戰績大有起色的活塞，「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)火力全開，猛砍生涯新高的10顆三分，單場包辦53分也是個人生涯最高分，他的真實命中率達到73%，無奈全隊僅2人得分上雙，最終以105比119吞下3連敗，《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)點出殘酷現實。

▲▼灰狼蟻人艾德華茲、活塞康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼蟻人艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

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明尼蘇達上季打進睽違20年的西區冠軍賽，卻在本季開打前交易送走一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)，這個決定震撼全聯盟。灰狼少了唐斯後，本季表現跌跌撞撞，當家得分手「蟻人」艾德華茲顯得孤立無援，他日前受訪時直言，「我能得分，但這很難，因為我在場上到處都被人包夾。」

▲▼灰狼蟻人艾德華茲、活塞康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼蟻人艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

儘管「蟻人」今日對活塞一役上演飆分秀，鏖戰44分鐘以31投16中猛轟生涯新高53分，三分15投10中，單場10顆三分彈也是個人最佳紀錄，罰球12罰11中，依舊無法替灰狼帶來勝利，全隊僅他和拿下17分的藍道(Julius Randle)得分上雙。

活塞則有4人得分來到雙位數，2021年狀元郎康寧漢(Cade Cunningham)29投15中高效攻下40分、6籃板、9助攻和1抄截，單場正負值+24高居全場之冠，率隊以119比105擊敗灰狼，取得近7戰第6勝，目前以17勝18敗暫居東區第9，持續往5成勝率邁進，擺脫了上季28連敗的陰霾。

灰狼記者摩爾(Dane Moore)指出，儘管艾德華茲單場只有2助攻，但他很努力傳球，「當底特律進行包夾時，艾德華茲有多次曲棍球式助攻，包括第3節末帶來了兩記關鍵底角三分。」

看到「蟻人」獨木難撐大局的慘況，《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)直言，「在差點進入NBA總冠軍賽的第2年交易掉唐斯，對灰狼來說毫無意義。當然，財務上的影響是很嚴重，但如果你想贏球，你就得花錢，這支球隊的這個決定讓他們倒退了好幾年。」

▲▼灰狼蟻人艾德華茲、活塞康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞康寧漢。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰狼蟻人艾德華茲唐斯活塞

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