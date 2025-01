走到死「鹿」21分逆轉差1分　公鹿雙星決勝期失準吞敗

▲公鹿雙星安戴托昆波、里拉德關鍵時刻手軟,逆轉籃網未成。(圖/達志影像/美聯社,下同)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間3日公鹿對決籃網,籃網第4節領先一度多達21分,但公鹿反撲追至1分差距,未料公鹿雙星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)與里拉德(Damian Lillard)關鍵時刻手軟,逆轉秀功虧一簣,終場公鹿110比113惜敗籃網。

Nic Claxton stops Giannis, even around an effective ghost screen, and Ziaire Williams makes two FTs...Nets up three but Bucks have one last chance: pic.twitter.com/7RIoMYVyqT