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走到死「鹿」21分逆轉差1分　公鹿雙星決勝期失準吞敗

▲公鹿雙星安戴托昆波、里拉德關鍵時刻手軟，逆轉籃網未成。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿雙星安戴托昆波、里拉德關鍵時刻手軟，逆轉籃網未成。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間3日公鹿對決籃網，籃網第4節領先一度多達21分，但公鹿反撲追至1分差距，未料公鹿雙星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與里拉德（Damian Lillard）關鍵時刻手軟，逆轉秀功虧一簣，終場公鹿110比113惜敗籃網。

公鹿首節靠著字母哥跟里拉德連續拿分，打出13比5開局，但籃網不落人後，前鋒強森（Cameron Johnson）先命中三分止血，威爾森（Jalen Wilson）也加入追分局得2分，強森後續接獲新隊友羅素（D'Angelo Russell）傳球投進中距離，比數來到12比15小幅3分落後。公鹿下波進攻再度擴大領先，里拉德2罰命中，字母哥跳投得到2分，這次籃網很快就做出回應，小將夏普（Day'Ron Sharpe）、克拉克斯頓（Nic Claxton）、湯瑪斯（Cam Thomas）3人用投射接管戰局，比數21比19超前，之後公鹿就未再獲得領先，首節結束籃網30比23領先。

比賽一直維持籃網領先到第4節，比賽剩餘6分55秒時，籃網還握有21分領先，但公鹿此刻急起直追，里拉德先是命中三分，字母哥也切入要到犯規上罰球線，2人聯手一路追到110比111僅落後一分，比賽時間僅剩最後37秒。

▲公鹿雙星安戴托昆波、里拉德關鍵時刻手軟，逆轉籃網未成。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵時刻，公鹿字母哥持球切入但上籃放槍，錯失首次逆轉機會，隨後字母哥立馬犯規，籃網罰球命中讓比數來到113比110。下波進攻機會，公鹿將球做給里拉德出手三分，但出手未能命中，籃網強森抓到籃板，但出界失誤，公鹿里拉德得到第2次三分機會，但依然沒有命中。終場公鹿110比113籃網，抱憾逆轉失敗。

敗隊部分，公鹿字母哥空砍全場最高27分，且他完成連續26場至少20分，並都達到5成命中率的紀錄，超越2021年威廉森（Zion Williamson）、2001年歐尼爾（Shaquille O'Neal）寫下的連續25場至少攻下20分、命中率5成紀錄，登上NBA第1。

里拉德獲得23分、7助攻；板凳出發的波提斯（Bobby Portis）15分、8籃板；米德爾頓（Khris Middleton）雖然未投進任何三分，但砍下12分、2助攻。

籃網以強森表現最亮眼，26分附帶5籃板成績，且以5成命中率投進6記三分；湯瑪斯板凳出發砍24分；新同學羅素得到11分、12助攻，且在比賽最後1分鐘因為抽筋提前返回休息室。

關鍵字： NBA安戴托昆波字母哥里拉德公鹿強森籃網

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