NBA頂尖中鋒對決！ 約基奇46分準大三元　溫班亞瑪繳雙20表現

文/中央社

美國職籃NBA丹佛金塊今天背靠背再戰馬刺,靠著中鋒約基奇繳出46分、10助攻、9籃板的準大三元成績單,最終延長賽以122比111獲勝,報了昨天落敗之仇。

生涯拿過3次NBA最有價值球員的約基奇(Nikola Jokic),今天轉到聖安東尼奧馬刺主場,再戰超級新秀中鋒溫班亞馬(Victor Wembanyama),這場前、後期超級中鋒對決,再度讓人看得血脈噴張。

▲金塊一哥約基奇(右)、馬刺法國怪物溫班亞瑪(左)。(圖/達志影像/美聯社)

前4節正規時間打完後,雙方戰成108比108平手,沒想到進入延長賽後,金塊靠著約基奇連得7分帶動下,直接以14比3帶走比賽。

約基奇昨天出手36次,今天出手35次,成為NBA聯盟繼2007年的布萊恩(Kobe Bryant)後,首名連續2場單場出手都超過35次的球員,可見球隊對他倚賴相當重,而約基奇2場平均47%的投籃命中率也相當驚人。

溫班亞馬雖然沒能帶隊2連勝金塊,但今天繳出20分、23籃板,仍寫下生涯新高的籃板數;而這也是他生涯第101場出賽,繳出第57場「雙十」成績單。

金塊除了約基奇一夫當關外,近來一度陷入交易傳聞的小波特(Michael Porter Jr.)也攻下28分,其中24分在上半場拿到,也是金塊緊咬馬刺的主要功臣。

▲金塊一哥約基奇(中)。(圖/達志影像/美聯社)