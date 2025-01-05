NBA頂尖中鋒對決！ 約基奇46分準大三元　溫班亞瑪繳雙20表現

Two-straight games playing each other...

Two-straight games BATTLING ⚔️



Joker & Wemby put on a show over the last two nights ???????? pic.twitter.com/haa4KsvZFS — NBA (@NBA) January 5, 2025

文／中央社

美國職籃NBA丹佛金塊今天背靠背再戰馬刺，靠著中鋒約基奇繳出46分、10助攻、9籃板的準大三元成績單，最終延長賽以122比111獲勝，報了昨天落敗之仇。

THE JOKER DOES IT ALL. ????



▪️ 46 PTS

▪️ 10 AST

▪️ 9 REB

▪️ 2 BLK

▪️ 2 STL@nuggets pull out the OT W. pic.twitter.com/13V7Je2yBP — NBA (@NBA) January 5, 2025

生涯拿過3次NBA最有價值球員的約基奇（Nikola Jokic），今天轉到聖安東尼奧馬刺主場，再戰超級新秀中鋒溫班亞馬（Victor Wembanyama），這場前、後期超級中鋒對決，再度讓人看得血脈噴張。

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▲金塊一哥約基奇（右）、馬刺法國怪物溫班亞瑪（左）。（圖／達志影像／美聯社）

前4節正規時間打完後，雙方戰成108比108平手，沒想到進入延長賽後，金塊靠著約基奇連得7分帶動下，直接以14比3帶走比賽。

約基奇昨天出手36次，今天出手35次，成為NBA聯盟繼2007年的布萊恩（Kobe Bryant）後，首名連續2場單場出手都超過35次的球員，可見球隊對他倚賴相當重，而約基奇2場平均47%的投籃命中率也相當驚人。

Wemby goes up and gets the lob ????



He's got 20 points and a career-high 21 rebounds! pic.twitter.com/2smDul12mu — NBA (@NBA) January 5, 2025

溫班亞馬雖然沒能帶隊2連勝金塊，但今天繳出20分、23籃板，仍寫下生涯新高的籃板數；而這也是他生涯第101場出賽，繳出第57場「雙十」成績單。

金塊除了約基奇一夫當關外，近來一度陷入交易傳聞的小波特（Michael Porter Jr.）也攻下28分，其中24分在上半場拿到，也是金塊緊咬馬刺的主要功臣。

▲金塊一哥約基奇（中）。（圖／達志影像／美聯社）