2屆FMVP復出手感不佳　雷納德：快艇不需要有人單獨爆發

▲雷納德復出，上場19分鐘得12分。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

快艇一哥「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）台灣時間5日迎來回歸首戰，面對老鷹擔綱先發大前鋒上場19分鐘25秒，得到12分、3籃板，助快艇131比105大勝對手，但這位2屆FMVP整場命中率不佳，11投僅4中，對此他淡定表示，「這支球隊並不需要某個人單獨爆發。」

雷納德上季末因膝蓋發炎缺席最後8場例行賽，在季後賽首輪對上獨行俠時復出，但狀態未達預期，休賽季再次動刀治療，5日總算迎來復出之戰。

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雷納德本季首次亮相攻下12分，但他命中率僅36.4%（11投4中），罰球命中率也只有33.3%（3罰1中），對於以高效表現著稱的他而言，這樣的數據顯然還未達到最佳狀態。

不過雷納德本人顯得相當淡定，「我只是出手該出手的投籃，放鬆心情來應對比賽，或許很多人期待我得20或30分，或者希望我打得更有侵略性，但這支球隊並不需要某個人單獨爆發，我們正在朝正確的方向構建團隊，所以今晚對我來說更像是季前賽。我的出賽時間會逐漸增加，我會繼續以這種方式調整。」

雷納德說，「為了今天（復出戰）的到來，我一路遵守正確的步驟，而且打籃球對我來說是最容易的，因為這是我最熱愛的事情，真正讓我感到痛苦的是無法上場比賽，以及因為要復健不能與隊友們一起競爭。」

根據NBA的規定，球員必須至少參加65場例行賽，才能獲得年度最佳陣容或MVP等獎項的候選資格，直到1月才復出的雷納德，在他職業生涯的第13個賽季已無緣這些榮譽。