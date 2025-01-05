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吳芳嫺新年首站就奪冠！　生涯第2座WTA女雙冠軍到手

記者游郁香／綜合報導

台灣網球女雙好手吳芳嫺今(5)日出戰奧克蘭女網賽冠軍戰，她與中國搭檔蔣欣玗榮膺大會雙打第2種子，最終以6比3、6比4、直落2力退「黑馬組合」塞爾維亞克魯妮琪(Aleksandra Krunic)、美國桑塔瑪莉亞(Sabrina Santamaria)，收下新年首冠，也是個人生涯第2座WTA女雙金盃。

▲▼台灣網球好手吳芳嫺與中國搭檔蔣欣玗攜手贏得奧克蘭女網賽雙打冠軍。（圖／翻攝自X／001Sports）

▲台灣網球好手吳芳嫺贏得奧克蘭女網賽雙打冠軍。（圖／翻攝自X／001Sports）

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25歲的吳芳嫺目前世界女雙排名第52，本季首站賽事是與中國搭檔蔣欣玗前進WTA250等級的奧克蘭女網賽，兩人合拍第5站，一路過關斬將挺進雙打決賽，今日與「非種子」的塞爾維亞克魯妮琪、美國桑塔瑪莉亞爭冠，雖然開賽首局就遭破發，但海峽組合下一局隨即回破，關鍵第8局再次破發，以6比3先下一盤。

次盤雙方互相保發，海峽組合把握住第7局的破發機會，下一局又化解對手兩個破發點，最終在鏖戰65分鐘後以6比3、6比4、直落2封后。

吳芳嫺開季打出絕佳氣勢，拉出一波4連勝，今日收下個人新年首冠，也迎來自2023年2月泰國華欣女網賽，與詹皓晴一起捧盃後，個人第2座WTA巡迴賽女雙冠軍，她將與搭檔蔣欣玗共享1萬3200美元的獎金，並獲得250分的雙打積分，替即將在12日開打的澳網增添信心。

關鍵字： 網球WTA吳芳嫺

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