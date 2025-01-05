吳芳嫺新年首站就奪冠！　生涯第2座WTA女雙冠軍到手

Jiang/Wu secure the 2025 ASB Classic Women's Doubles Championship Title. #ASBClassic25pic.twitter.com/Howhup9K0B — 001Sports (@001Sports_) January 5, 2025

記者游郁香／綜合報導

台灣網球女雙好手吳芳嫺今(5)日出戰奧克蘭女網賽冠軍戰，她與中國搭檔蔣欣玗榮膺大會雙打第2種子，最終以6比3、6比4、直落2力退「黑馬組合」塞爾維亞克魯妮琪(Aleksandra Krunic)、美國桑塔瑪莉亞(Sabrina Santamaria)，收下新年首冠，也是個人生涯第2座WTA女雙金盃。

▲台灣網球好手吳芳嫺贏得奧克蘭女網賽雙打冠軍。（圖／翻攝自X／001Sports）

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25歲的吳芳嫺目前世界女雙排名第52，本季首站賽事是與中國搭檔蔣欣玗前進WTA250等級的奧克蘭女網賽，兩人合拍第5站，一路過關斬將挺進雙打決賽，今日與「非種子」的塞爾維亞克魯妮琪、美國桑塔瑪莉亞爭冠，雖然開賽首局就遭破發，但海峽組合下一局隨即回破，關鍵第8局再次破發，以6比3先下一盤。

次盤雙方互相保發，海峽組合把握住第7局的破發機會，下一局又化解對手兩個破發點，最終在鏖戰65分鐘後以6比3、6比4、直落2封后。

吳芳嫺開季打出絕佳氣勢，拉出一波4連勝，今日收下個人新年首冠，也迎來自2023年2月泰國華欣女網賽，與詹皓晴一起捧盃後，個人第2座WTA巡迴賽女雙冠軍，她將與搭檔蔣欣玗共享1萬3200美元的獎金，並獲得250分的雙打積分，替即將在12日開打的澳網增添信心。