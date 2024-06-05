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洋基王牌柯爾復健賽首戰無失分　最快球速156公里

實習記者李立祥／綜合報導

紐約洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今（5日）進行首場復健賽，主投3.1局無失分，只被敲出2支安打，並送出5次三振，最快球速97英里（約156公里）。

柯爾春訓期間因右手肘不適關機，並被放入60天傷兵名單，直到5月初才上投手丘投球，並在上個月22日才首度對真人打者投球。今天他在2A進行首場復健賽，用45球（34顆好球）完成3.1局，繳出無失分、5K表現。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）並未明確表示柯爾要進行幾場復健賽才能回到大聯盟，「我們將根據情況逐步解決問題，我們什麼時候希望他回到大聯盟？我們希望他累積多少投球數？這些都會被考慮進去。」

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柯爾上季出賽33場，拿下15勝4敗、防禦率2.63、每局被上壘率0.98，主投209局就送出222次三振的成績，拿下生涯首座賽揚獎，不過他在3月因手肘發生神經刺痛、水腫，被放入60天傷兵名單。

▲Gerrit Cole （圖／達志影像／美聯社）

▲紐約洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球洋基柯爾

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