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玉山盃／高一投打雙雄有吵架也有默契　陳韋帆、鄭品紳展現企圖心

▲玉山盃高雄市高一鄭品紳、陳韋帆。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃高雄市高一鄭品紳、陳韋帆。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

由於高苑工商取得王貞治盃代表權，不能重複報名玉山盃，於是高雄市聯隊陣容調整過，高一球員佔7名，包含陳韋帆、鄭品紳與謝程安在內的高一小將4日都有好表現。

高雄市與台東縣在A組敗部賽事交手，由於隊長林劭威近期遇低潮未先發，此戰先坐板凳，由陳韋帆扛開路先鋒，4打席皆上壘，包含2支安打，跑回2分。洪榮宏表示，兩支安打對球隊幫助很大，他上壘率高，有腳程優勢，守備臂力不錯，很有運動神經，也是U15國手，有打過大賽經驗，抗壓性成長較快。

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鄭品紳展現企圖心，從前一戰對新北市就向教練團請命想登板，洪榮宏提到，「他說他不想輸，我們這批高一鋁棒聯賽冠軍的高一球員，企圖心、協調性都很好，二壘謝程安也不錯。」

鄭品紳透露，因為新北市的陳睦衡是長安國中的學長，「他以前就對我很好，送過手套也教過投球一些細節，所以很想對他跟他對決。」升上普門中學後，透過靜坐時間思考自己的不足並試著去改進，他認為鋁棒高一的凝聚力很好，很投入比賽。

陳韋帆從第一場打第9棒，第二場排第2棒，此戰扛開路先鋒，他說，「告訴自己喜歡的球就打，自認腳程有優勢。」雖然打過國際賽，但高一就參加玉山盃，他認為，還是有點不一樣，希望自己的穩定性能更進步。玉山盃有不少高一同梯一起拚，他笑言，「吵架還是會吵，我們的默契變得很好。」

關鍵字： 高苑工商王貞治盃玉山盃高雄市聯隊高一球員

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