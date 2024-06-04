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曾換腎NBA名人堂悍將驚傳罹癌第3期　莫寧切除攝護腺幸運重生

▲熱火莫寧。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA名人堂球星莫寧。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA名人堂球星莫寧(Alonzo Mourning)曾在「換腎」後奇蹟般重返球場，幫助熱火奪下2006年總冠軍，2009年退休後就一直在熱火擔任球員計劃和發展總監，他近日接受《ESPN》訪問時自爆去年初被診斷出罹患攝護腺癌第3期，好在癌細胞還未擴散，他切除攝護腺後已恢復健康。

身高208公分的莫寧球員時期以兇悍防守著稱，曾在1999、2000年2連霸年度最佳防守球員獎項，還是兩屆阻攻王，身強體壯的他卻在2000年出現腎衰竭症狀，靠著表弟2003年捐腎給他，他才得以重生並在2005年重返老東家熱火，幫助南灘大軍贏得2006年總冠軍。

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▲熱火莫寧、歐尼爾。（圖／CFP）

▲莫寧（右）曾幫助熱火贏得2006年總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

自2009年退休後就一直在熱火擔任球員計劃和發展總監的莫寧，近日接受《ESPN》訪問時透露，他在2022年底被泌尿科醫師傑森(Maury Jayson)告知，他的前列腺特異抗原(PSA)值偏高；PSA值偏高恐是攝護腺癌的警示信號，因此他後續接受更詳盡的檢查，發現罹患攝護腺癌第3期。

不幸中的大幸是，癌細胞並未擴散，莫寧接受攝護腺切除手術後，目前已恢復健康。他坦言得知罹癌的當下，內心非常震驚，「我無法形容我身體狀況有多好。我處在最佳狀態，奔跑、力量都很強。醫生告訴我他無法相信我曾經接受過腎臟移植手術。」

▲▼NBA名人堂球星莫寧。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫寧退休後仍繼續在熱火工作，右為南灘傳奇後衛韋德。（圖／達志影像／美聯社）

莫寧以自身經驗呼籲男性要定期檢查，「對我來說，生活一直很美好，但如果我忽視檢查並讓癌細胞擴散，情況就會很糟糕。不幸的是，身為男性，我們不喜歡去看醫生，但這是了解身體狀況的唯一方法。攝護腺癌甚至結腸癌都是沉默殺手，很多男性發現時都已經太晚了。」

「我們生活在一個男性之間談論健康問題是禁忌的世界。如果我不定期檢查，我可能已經無法在這裡談論這個問題了，我希望男性能夠主動關心自己的健康。」

▲▼NBA名人堂球星莫寧。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫寧退休後仍繼續在熱火工作。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA莫寧熱火

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