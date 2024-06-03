魔術強森3月就警告「獨行俠很可怕」　做好這3件事就能奪冠

▲塞爾提克與獨行俠爭奪NBA總冠軍。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽將在台灣時間7日點燃戰火，傳奇球星魔術強森(Magic Johnson)認為這將是久違的高比分、競爭又激烈的總決賽，儘管整體實力是塞爾提克占優勢，但獨行俠絕對也有機會奪冠，他自豪表示，早在今年3月就警告過大家，達拉斯是支「可怕」的隊伍，在季後賽要小心他們。

▼NBA總冠軍賽賽程。（圖／記者游郁香製）

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東區老牌勁旅塞爾提克3年內第2度打進總冠軍賽，將尋求隊史第18冠，一路「下剋上」逆流而上的獨行俠，則是睽違13年重返總決賽，魔術強森對這個對戰組合充滿期待，他指出兩隊進攻都相當高效、喜歡奔跑和投籃，各自擁有兩位超級巨星，綠衫軍有雙探花坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)，達拉斯則是雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)。

「但就整體實力而言，塞爾提克更占優勢。」魔術強森指出，綠衫軍有另外兩位強力核心成員哈樂戴(Jrue Holiday)、懷特(Derrick White)能輔助雙探花，不過主帥馬茲拉(Joe Mazzulla)將面臨一個重要的決定，要把陣中的最佳防守球員哈樂戴拿來對付唐西奇還是厄文？

▲塞爾提克哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

魔術強森表示，塞爾提克被看好贏得這個系列賽，但他也見過天賦最高的隊伍輸掉總冠軍賽，他舉2004年的湖人敗給活塞為例，「畢拉普斯(Chauncey Billups)、漢米爾頓(Richard Hamilton)和華勒斯(Ben Wallace)擊敗了湖人，湖人擁有4位名人堂球員，布萊恩(Kobe Bryant)、歐尼爾(Shaquille O'Neal)、培頓(Gary Payton)和馬龍(Karl Malone)。」

「獨行俠絕對有機會贏得總冠軍，因為他們目前狀態火熱，充滿自信和氣勢！」魔術強森點出，達拉斯想邁向總冠軍，唐西奇、厄文就必須在防守端也出力，綠衫軍先發全都是得分威脅；另外，獨行俠雙星也要避免落入犯規麻煩，他們不像對手擁有深厚的板凳深度。

▲獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

「禁區得分最多、籃板優勢最大以及失誤率最低的球隊將贏得總冠軍！」魔術強森點出做好以上這3件事的球隊就能封王。

值得一提的是，魔術強森早在今年3月就警告過西區各隊，「在名人堂球員奇德(Jason Kidd)執教下，獨行俠多了華盛頓(P.J. Washington)、里夫利二世(Dereck Lively II)和加福德(Daniel Gafford)等幾位新成員，成了一支不一樣的球隊，季後賽要小心他們！」

▲▼上為華盛頓、下為加福德。（圖／達志影像／美聯社）