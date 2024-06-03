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大谷翔平送威士忌及巧克力　道奇教頭笑：保時捷在路上

▲大谷翔平與道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts擊掌（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平與道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）擊掌。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）5月31日生日那一天，大谷翔平到底送了什麼禮物，羅伯斯今天揭曉，並沒有保時捷，他還笑說：「是不是在送來的路上。」而大谷翔平跟老婆送了一瓶日本威士忌及巧克力禮盒。

羅伯斯在今天對戰洛磯隊賽前受訪，被問到生日當天是不是收到了保時捷作為生日禮物時，羅伯斯滿臉笑容，開心地開始講。

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「沒有保時捷！不知道是不是還在運送的途中，」羅伯斯說：「說起來，翔平送給我一份很棒的禮物。雖然不知道具體品牌，但翔平和真美子送給了我一瓶日本威士忌，它用紅色天鵝絨的漂亮包裝。」這一瓶日本威士忌是產自山本由伸故鄉岡山縣。

羅伯斯再說：「還有一份精美的巧克力禮盒，盒子裡有12個方形又很薄的巧克力。」被問到是大谷選的或真美子挑選的禮物，羅伯斯說：「她。」禮物是由真美子挑選，大谷親自送給總教練。

而羅伯斯生日還收到一件很酷的夾克和一張漂亮的照片，還有一頓美味的早餐，他說：「雖然生日那天沒有贏得比賽，但我為自己開了一瓶波爾多紅酒，是2000年的夏多康特酒莊。」羅伯斯與隊友、友人在2008年一起成立酒廠，用棒球的紅色縫線取名為「紅線酒廠（Red Stitch Winery）」。

大谷翔平在今天的比賽，老婆田中真美子與母親大谷加代子都到場觀戰，他在5次上場打擊都沒有安打，6局下利用妨礙打擊上壘，8局下被故意保送。

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

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