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大谷翔平轉隊後首次「敬遠」　道奇4比0力克洛磯2連勝

▲大谷翔平與道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts擊掌（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平與道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts擊掌（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇大谷翔平3日（台灣時間）出戰洛磯，大谷翔平3打數無安打，獲得轉隊後首次故意保送，道奇4比0獲勝。

大谷翔平的妻子田中真美子與母親大谷加代子都到場觀戰，他前3打席分別是游擊飛球、三振、三振，6局下第四打席則利用妨礙打擊上壘。

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道奇1局下靠貝茲（Mookie Betts）首打席全壘打先馳得點，弗里曼（Freddie Freeman）同一局開轟再下一城，3局下弗里曼獲得保送並盜上二壘，羅哈斯（Miguel Rojas）適時一擊追加1分，以3比0領先。

道奇8局下再度進攻，海伍德（Jason Heyward）、巴恩斯（Austin Barnes） 連續安打，貝茲隨後敲深遠界外飛球，幫助壘上跑者推進，大谷翔平獲得洛磯投手莫里納（Anthony Molina）故意保送上壘，這也是他轉隊後首次獲得「敬遠」待遇，隨後弗里曼擊出高飛犧牲打添加1分，終場道奇就以4比0獲勝。

大谷翔平此戰3打數無安打，挨2次三振，有1次保送，打擊率.322、OPS.988。道奇取得2連勝，史東（Gavin Stone）先發5局無失分，奪6次三振，與葛蘭斯勞（Tyler Glasnow）、山本由伸一樣，都累計6勝並列隊內最多。

關鍵字： 大谷翔平道奇洛磯棒球MLB

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