全國花式滑冰菁英錦標賽熱烈展開！蔡玉鳳、李宇翔發揮絕佳

▲113年全國花式滑冰菁英錦標賽蔡玉鳳。（圖／中華民國滑冰協會提供）

記者簡名杉／綜合報導

113年全國花式滑冰菁英錦標賽於2日在台北小巨蛋副館冰上樂園熱鬧登場，雖然台灣一姊丁子涵因為受傷退出本屆的菁英錦標賽，不過新星蔡玉鳳在青年女子組表現出色，以技術分26.55分，表演分24.61分，總分51.16分取得分組第一。

在開幕儀式上，中華民國滑冰協會理事長洪調進除了感謝國內冰迷們，對於日前在小巨蛋舉辦的世青賽的支持，也特別勉勵所有參賽選手享受比賽，努力滑出最好的成績。

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談到此役表現，蔡玉鳳表示，「今天比賽的歌曲也因為跳了一年，在表演性還有旋轉的品質都有所提升；這次也加入 3+3 的動作，第一跳跳完節奏特別好，但第二跳就有點急，導致落冰有點小瑕疵不是那麼滿意，希望在明天長曲賽事中調整好。」談到對明日長曲賽事的期待，她則笑著說，「回去會看今天的影片和跳得好的影片做對比，還有最重要的就是好好睡覺休息。」

▲113年全國花式滑冰菁英錦標賽李宇翔。（圖／中華民國滑冰協會提供）

成年男子組部份，李宇翔以技術分32.47分，表演分32.15分，扣分1.0，總分63.62分取得分組第一，作為轉戰成年組新賽季，李宇翔採用在韓國編排的全新曲目，也嘗試 4 圈跳，雖然在3+3發生了失誤，但步伐該壓的都有壓到，跟裁判和觀眾的互動都有符合預期，整體表現還算滿意。」提及明日長曲賽事，李宇翔會表示沿用青年賽事的曲目加上30秒的音樂，除了要提升動作難度外，更要挑戰3個四圈跳。

