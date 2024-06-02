1公分之差驚險守住金牌！林昱堂提看法盼國邀賽更好

▲台灣國際田徑公開賽林昱堂。（圖／田徑協會提供）

記者簡名杉／台北報導

台灣男子跳高紀錄保持人林昱堂於今(2)日的2024年台灣國際田徑公開賽跳高決賽，以7.53公尺的成績，1公分之差氣走最佳成績7.52公尺的日本好手津波響樹，斬獲金牌，先前剛從中國比完田徑鑽石聯賽的他，賽後提出幾點關於兩個比賽的不同之處，以及能改進的地方，希望國邀賽能越來越好。

雖然整天的天氣降雨不斷，不過今天的六次試跳機會，林昱堂仍成功了五次，其中有四次成績都超過7.4公尺，最終成功以7.53公尺、1公分之差斬獲金牌。

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他賽後透露，雖然整天都是降雨的情形，但自己的狀況並不容易被下雨天影響，只是會比較擔心場地的狀況，助跑的時候會比較有顧慮，速度帶不起來，加上今天下雨濕氣重，也難免影響選手的狀況，他提到最大的影響是「空心」的跳遠版，雨水會滲到板子裡面，不只容易滑掉，也會抵銷掉起跳時的力量。

剛結束鑽石聯賽的林昱堂，談到兩個比賽的差異，他指出鑽石聯賽的選手，不會檢錄完就直接進場，會先被帶到專業場地熱身、休息，比賽快開始才會進到比賽場地，在比賽開始前才會進行每位選手的介紹，而不像國邀賽，熱身結束後還必須經過選手介紹才開始比賽，加上今天天氣又惡劣，對選手來說會有一些影響。

奧運將近，早早摘下奧運門票的林昱堂，透露會在奧運前到歐洲參加一場比賽，除了以賽代訓以外，也能先適應歐洲的環境、飲食，避免因為外在的因素影響比賽成績。

