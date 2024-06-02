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華南盃少棒台北市奪冠　U12中華隊培訓名單出爐

▲▼華南盃少棒。（圖／中華棒協提供）

▲華南盃少棒台北市奪冠。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

「113年華南金控盃全國少棒錦標賽」自5月25日開打以來，經過9天的激烈比賽，全國縣市隊伍於每場對戰中，皆有精彩的表現。今天(6月2日)冠軍賽於臺南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉行，華南銀行總經理黃俊智親臨現場為小選手們加油，並與上屆華南金控盃少棒MVP高聖凱一同擔任開球嘉賓。

本屆賽事冠軍之戰，少棒選手們為夢想奮力出擊，每隊都創下令人難忘的對戰表現，臺北市代表隊以3 : 2力克臺東縣代表隊奪冠，MVP由臺北市隊周震泉選手獲得，冠軍隊伍取得今年11月22至28日在日本舉行的「2024年第11屆BFA U12 亞洲少棒錦標賽」中華隊組訓權，將代表臺灣與各國爭取亞洲少棒冠軍獎盃。

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華南銀行總經理黃俊智表示，華南金融集團「一球圓一夢」計畫是以基層棒球為主軸，任何運動都是基層發展最重要，如同想要把拳練好，得先把馬步紮穩。少棒是基層棒球的起源，華南金控盃全國少棒錦標賽遴選最優秀的中華隊，並提供最堅實的後盾，守護每位熱愛棒球的孩子勇敢追尋棒球夢。希望所有參賽球員都能夠像本次賽事口號「國道一號」一樣，朝著國手的目標邁進，為臺灣爭光！

第11屆亞洲盃(U12)少棒錦標賽教練暨選手培訓名單如下：

總教練： 章子健 ( 台北市 )
教 練：（2名）
林閔建 ( 台北市 ) 吳亮頡 ( 台北市 )

投 手：
黃劼恩（台北市 )
楊柏勛（台中市 )
林捷睿（ 台東縣 ）
蘇宇翔（花蓮縣 )
郭泓毅 ( 高雄市 )
松以勒 ( 南投縣 )
黃敬凱 ( 雲林縣 )

捕 手：
林晉擇 ( 台北市 )
林永祥 ( 高雄市 )
劉彥旭 ( 新竹縣 )

內野手：
葉承翰 ( 台北市 )
江陳廷浩 ( 高雄市 )
簡舶丞 ( 台北市 )
田允祈 （ 台中市 ）
陽念先 ( 台東縣 )
朱紳昊 （ 屏東縣 ）

外野手：
周震泉 ( 台北市 )
黃力垣 ( 台中市 )
杜凱恩 ( 台東縣 )
林暐諺 ( 台南市 )

▲▼華南盃少棒。（圖／中華棒協提供）

▲華南盃少棒頒獎。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 華南金控少棒錦標賽冠軍臺北市華南銀行

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