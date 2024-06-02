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艾夫伯生病群「獅」無首　領航猿客場買單隊史首晉冠軍賽

▲領航猿叩關隊史首次總冠軍賽。（圖／PLG提供）

▲領航猿叩關隊史首次總冠軍賽。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／綜合報導

新竹攻城獅與桃園璞園領航猿季後賽首輪，今(2)日展開關鍵第六戰，主場攻城獅前5戰打完陷入2比3落後，面對這場輸不得的戰役，賽前獅隊還傳出球隊主將艾夫伯受到生病影響，此役領航猿趁著對方缺少主將的情況下，一度將比分拉開到20分以上，雖然末節攻城獅曾追到僅差4分，但為時已晚，領航猿以98比94帶走關鍵客場勝利，以4比2淘汰攻城獅，隊史首次叩關總冠軍賽。

首節雙方手感都不好，猿隊打出12比5的開節之後，穩定握有領先優勢、拉開比分，而攻城獅在首節末段靠著曾柏喻、高國豪的連續三分彈，一度縮小到3分差，然而領航猿沃許本在首節終了前的上籃得手，為猿隊在首節結束時取得5分領先。

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次節獅隊手感極凍，尤其首節打了超過10分鐘的艾夫伯，次節因生病影響僅上場5分鐘，獅隊全隊在第二節8次三分出手盡墨，單節僅拿下12分，猿隊把握這段時間把比數漸漸拉開，帶著14分領先進入下半場。

下半場開賽猿隊就轟出10比3的攻勢，將領先分差擴大到20分以上，但獅隊馬上靠著朱雲豪、曾柏喻、狄帝的連續三分彈，在第三節後段追到剩下個位數分差，而高國豪在第三節後段在三分線外要到犯規，三罰全進之後，獅隊追到僅差4分，雙方後來互有攻防，猿隊仍帶著4分領先優勢進入決勝節。

決勝節盧峻翔開賽就連續得分，幫助猿隊再將領先拉開到雙位數，比賽終了前2分鐘，盧峻翔的突破得分，把領先拉開到12分，但獅隊此時展開反攻，朱雲豪砍進三分彈之後，周伯勳、狄帝連續在籃下得分，最後13秒縮小到4分差，不過時間並不站在攻城獅一方，加上領航猿罰球皆穩穩把握住，最終猿隊在客場順利為系列賽買單。

此役猿隊洋將伯朗從板凳出發，砍下全隊最高的24分、11籃板，盧峻翔則挹注15分；攻城獅主將艾夫伯由於受到生病影響，只打完上半場，下半場完全坐壁上觀，全場僅出賽15分33秒，三次出手全不中沒有得分，而攻城獅表現最好的選手，是全場8次出手全進拿下25分的霍立飛。

▲領航猿叩關隊史首次總冠軍賽。（圖／PLG提供）

▲領航猿叩關隊史首次總冠軍賽。（圖／PLG提供）

關鍵字： 領航猿攻城獅PLG

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