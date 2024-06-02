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克蕭復建進度超前！最快球速142公里　主帥：令人鼓舞

▲道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇3屆賽揚獎得主克蕭（Clayton Kershaw）今天（2日）首次進行模擬比賽，最快球速達到88英里（約142公里），除了克蕭本人說狀況不錯外，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也認為現在進度超前，非常令人鼓舞。

克蕭面對泰勒（Chris Taylor）、巴恩斯（Austin Barnes），以及目前農場排名第10的喬治（Kendall George）投了1局，總計20球，最快球速88英里（約142公里），克蕭表示，「還不錯，我感覺還好，肩膀感覺健康，現在只要逐步增加投球數，準備好就可以上場。」在過去3個賽季，克蕭的均速為90.7英里（約146公里）。

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根據大聯盟官網報導，克蕭計劃每5到6天就會增加1局投球，這是仿照春訓的計畫，目前安排他將在下週道奇客場比賽時進行2局模擬比賽。

對於克蕭的回歸時間表，總教練羅伯斯的答案是「約6周」，這也代表著克蕭將在明星賽左右準備回到大聯盟，「如果你看看春訓中投手的進度，第一天是投手和捕手，基本上是進行1局的模擬比賽。」羅伯斯表示，「所以大概會是6周的時間，但是我們都會根據情況調整。」

總教練羅伯斯接著表示，「現在我們遠遠超前計劃，我認為這是非常令人鼓舞的，每發生一件事，我們都會繼續前進，並在基礎上繼續努力。」

本季為克蕭生涯第17賽季，他生涯入選過10次明星賽，並拿下3次賽揚獎、1次MVP、1次總冠軍，累積210勝92敗，防禦率2.48。

關鍵字： MLB棒球道奇

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