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旅美3台將同場！劉致榮先發、陳柏毓中繼好投　鄭宗哲進帳打點

▲亞運中華隊投手劉致榮。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉致榮。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜2A與紅襪2A2日（台灣時間）交手，台灣出身的3位球員同場出賽，紅襪2A劉致榮先發3局失2分；海盜2A陳柏毓擔任第二任投手，中繼6局失1分；海盜2A鄭宗哲替補出賽敲安打貢獻打點。

劉致榮本季在2A第四場出賽，對戰海盜2A打線，可惜鄭宗哲沒有先發，無緣上演「台灣投打對決」，首局被敲1安打，投出1保送，順利守下無失分，2局下遇到亂流，保送後挨二壘安打，掉1分，3局下又以保送開局，挨安打被推進到得點圈，製造雙殺後，再被敲安打掉1分。

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陳柏毓3局上登板，挨長打後順利過關，4局上演出3上3下，5局上被敲安打馬上製造雙殺，6至8局都未失分，9局上投出保送後退場，接替的隊友未能守住，掉1分得算在陳柏毓帳上，而且9局上一口氣被追5分，以4比7落後。

海盜9局下反攻，前半局替補守備的鄭宗哲，靠打擊建功敲出1打點安打，還演出本季第9次盜壘成功，此局海盜進帳3分扳平比數，延長賽10局牛棚崩盤，最終海盜2A以8比11落敗。

劉致榮先發3局，用了59球，其中包含31顆好球，被敲5安打，奪4次三振，有3次保送，失2分，防禦率4.91；陳柏毓用了83球投6局，其中包含58顆好球，被敲7安打，奪5次三振，有2次保送，失1分，防禦率5.16。鄭宗哲1打數1安打，1次盜壘成功，打擊率.211。

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