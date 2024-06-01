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盧冠良成奇兵砍生涯季後賽新高！夢想家主場止敗續命

▲夢想家射手盧冠良斬獲生涯季後賽新高16分。（圖／夢想家提供）

▲夢想家射手盧冠良斬獲生涯季後賽新高16分。（圖／夢想家提供）

記者簡名杉／綜合報導

福爾摩沙夢想家在季後賽首輪遭遇三連敗，今(1)日帶著1勝3敗的絕對劣勢回到主場迎戰新北國王，而夢想家此役從首節就展現出跟前幾場截然不同的強勢球風，從開賽就拉出大幅領先，尤其陣中射手盧冠良今天終於甦醒，砍下季後賽生涯新高16分，率領夢想家以96比76大勝國王，系列賽追到2勝3敗，將戰線拉到第六戰。

首節開賽盧冠良就連續得分，兩記三分彈加上拋投得手，包辦夢想家比賽前8分，接著吉爾貝克、陳振傑也都加入得分行列，雖然國王靠著林書豪的三分球追到1分差，但陳振傑連續跳投得手，加上前役休兵的麥卡洛帶著滿滿能量錦上添花，以及首節終了前吳家駿的上籃得分，夢想家第一節就取得11分大幅領先。

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簡浩、錢肯尼次節開始在外線開炮，為夢想家漸漸將分數拉開，而國王自己的手感也急凍，次節前6分鐘僅由路易士、蘇士軒在籃下拿下4分，被夢想家拉出12比4開節，林書豪雖在次節中段挺身而出連續強攻，但國王卻守不住布依德，上半場終了前他不僅頻頻內線強攻得手，還射進一記外線冷箭，幫助夢想家在進入下半場前，將分數進一步拉開到17分。

下半場只能苦追的國王，分差卻被夢想家越拉越開，不過第三節中段曼尼高、奧帝、林書豪輪番得分，並由李愷諺在該節結束前的補籃得手，國王在決勝節前追到僅差10分。

而夢想家並沒有讓煮熟的鴨子飛走，末節開賽就由麥卡洛、簡浩連續砍進三分彈拉開比分，而國王則是陷入超過7分鐘的得分乾旱期，直到比賽結束前4分41秒才終於在末節破蛋，但已經為時已晚，沒能在客場摘下關鍵第四勝。

此役夢想家以麥卡洛的19分、11籃板表現最出彩，布依德也挹注18分、11籃板，前四場比賽有三戰得分掛蛋，總共只得6分的盧冠良，此役谷底反彈砍下生涯季後賽最高的16分，成為夢想家獲勝大奇兵；而國王則以林書豪的19分得分最高。

關鍵字： 夢想家國王PLG盧冠良

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