下雨天跑最好的一次！「跨欄美少女」張博雅國邀賽遇水摘銅

▲「跨欄美少女」張博雅國邀賽摘銅。（圖／田徑協會提供）

記者簡名杉／台北報導

2024年台灣國際田徑公開賽於今(1)日下午展開女子100公尺跨欄決賽，代表國立體大出賽的台灣「跨欄美少女」張博雅，面對各國強敵環繞，最終仍繳出13.28秒的成績斬獲銅牌，由於今日下午雨勢不斷，多少影響到選手表現，張博雅笑說，這是她下雨天跑得最好的一次。

這一次的國際田徑公開賽特別邀請2016年里約奧運女子100公尺跨欄銀牌得主阿麗(Nia Ali)參賽，她從預賽就展現出不同等級的實力差距，預賽、決賽連兩破大會紀錄，最終以12.80秒大會新紀錄奪下金牌，銀牌則由印度好手拉姆拉伊(Nithya Ramraj)以13.23秒成績拿下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨天賽前曾在記者會跟阿麗相見歡的張博雅，提到今天能跟阿麗同場較勁，自己感到非常榮幸以及興奮，有藉此觀察到她熱身的時候，做出更多「欄架敏捷」的東西，而不是像自己以馬克操為主要熱身，因此阿麗比賽時對於欄架會更佳熟悉，過欄的速度會更快，是自己可以效法的地方。

談到今天自己的表現，張博雅點出預賽時起跑速度不錯，但是上欄的時候沒有跟上自己的速度，會害怕撞到欄架，導致前面幾個欄架速度沒跟到，但後面調整之後，就有漸入佳境；而決賽時開始下雨，但張博雅點出自己狀況不錯，加上雨勢沒有想像中大，雖然在第七個欄有稍微撞到腳，不過仍是自己在「下雨天」跑得最好的一次。

張博雅強調，雖然突破紀錄依然是最大目標，但這次的預賽、決賽都能跑出大約13.2秒左右的成績，「穩定」還是目前自己最希望達成的課題，不希望每次的成績都有很大落差。