玉山盃／李育朋、陽宇聯手只失1分　台東縣擊敗嘉義縣

▲玉山盃青棒賽台東縣 。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／新北報導

玉山盃青棒賽A組敗部比賽，台東縣今天（1日）靠先發投手李育朋5局失1分，陽宇救援2局無失分，以3比1贏球，淘汰嘉義縣。

這場比賽前2局雙方都沒有得分，台東縣在3局下馬承恩保送上壘，一出局後林宗賓也保送，採取雙盜壘攻占二、三壘，高飛犧牲打攻進1分，陽黃柏憲適時安打再下1分。

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4局下台東縣朱盟被保送，隨後盜上二壘，馬承恩敲出二壘安打攻進1分。嘉義縣在5局上呂俊憲被觸身球，吳文傑打出二壘安打扳回1分。

▲玉山盃青棒賽台東縣李育朋 。（圖／中華棒協提供）

今天台東縣先發投手李育朋5局投球，只被3支安打，有3次三振，但控球不好出現3次保送、1次觸身球，失1分拿到勝投。

對於李育朋的投球表現，台東縣總教練陳峰岳表示，李育朋狀況沒有那麼好，靠著他的球種跟經驗把局數拉長，如果要打分數的話，是有及格但不到水準之上，一場一場慢慢調整。

李育朋手肘有一點不適，不滿意自己的控球，他表示，第1個好球沒有搶到，用球數有點多，但對自己壘上有人控制力有很大信心，喜歡化解危機的感覺，之後想要增加球速，目前有140公里，目標145公里以上，加強下盤。

陽宇接手投2局，6局下連飆3次三振，7局下被安打後製造雙殺，再用三振結束比賽。陳峰岳表示，陽宇球速有提升，比以前要快，三振能力不錯，投球更有霸氣，以直球為主，注重球質讓打者揮棒，就看結果如何。

今天兩隊都只有4支安打，台東縣掌握得點圈取得3分，陳峰岳指出， 今天安打比昨天少，但得點圈有打回來，打得扎實、內容不錯。

▲玉山盃青棒賽台東縣陽宇 。（圖／中華棒協提供）