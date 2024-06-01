陳鏞基身體有警訊多休息　餅總暫不會讓林益全上一軍

▲統一獅陳鏞基。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／新北報導

統一獅昨天點亮上半季封王魔術數字M15，今天再戰富邦悍將，林安可及陳鏞基都休息，總教練林岳平表示，陳鏞基有身體疲勞的警訊，讓他多休幾天，目前暫時不會讓林益全上一軍。

獅隊出現上半季封王魔術數字M15，今天反而讓主力球員休息，蘇智傑、胡金龍今天先發，林安可及陳鏞基休兵。林岳平表示，讓選手調配休息、調整，林安可後面可以代打，5月沒有休息。重新一個月開始，讓他休息一下。

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陳鏞基最近打擊有點下滑，林岳平表示，他累了， 身體有疲勞警訊，可以比賽但量要少一點，休4天後再打，用另外一個人先發，讓他休息就是完全休息不會上場。

林岳平表示，狀況下滑每人都會，陳鏞基的數據還是在前面，是可以打但累積下來對他不利，目前球隊有空間讓他休息，可以充當潤滑劑都促選手。

林益全目前在二軍有不錯表現，但未能上到一軍，林岳平坦言，「現在不是輪替他上一軍的時候，球隊一軍DH滿了，一壘手也有很多，先以跟陳鏞基相似選手優先，可以保有右打，所以是郭阜林。」

目前林益全距離2000安還差21支安打，今年只有在一軍出賽1場，4月3日1打數無安打。

