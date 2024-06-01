運動雲

>

陳鏞基身體有警訊多休息　餅總暫不會讓林益全上一軍

▲統一獅林詔恩、陳鏞基。（圖／統一獅提供）

▲統一獅陳鏞基。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／新北報導

統一獅昨天點亮上半季封王魔術數字M15，今天再戰富邦悍將，林安可及陳鏞基都休息，總教練林岳平表示，陳鏞基有身體疲勞的警訊，讓他多休幾天，目前暫時不會讓林益全上一軍。

獅隊出現上半季封王魔術數字M15，今天反而讓主力球員休息，蘇智傑、胡金龍今天先發，林安可及陳鏞基休兵。林岳平表示，讓選手調配休息、調整，林安可後面可以代打，5月沒有休息。重新一個月開始，讓他休息一下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳鏞基最近打擊有點下滑，林岳平表示，他累了， 身體有疲勞警訊，可以比賽但量要少一點，休4天後再打，用另外一個人先發，讓他休息就是完全休息不會上場。

林岳平表示，狀況下滑每人都會，陳鏞基的數據還是在前面，是可以打但累積下來對他不利，目前球隊有空間讓他休息，可以充當潤滑劑都促選手。

林益全目前在二軍有不錯表現，但未能上到一軍，林岳平坦言，「現在不是輪替他上一軍的時候，球隊一軍DH滿了，一壘手也有很多，先以跟陳鏞基相似選手優先，可以保有右打，所以是郭阜林。」

目前林益全距離2000安還差21支安打，今年只有在一軍出賽1場，4月3日1打數無安打。
 

關鍵字： 中職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

鄭凱文開始牛棚練投　王建民談魏碩成2.2局爆6分

鄭凱文開始牛棚練投　王建民談魏碩成2.2局爆6分

清爽！大谷翔平「俐落短髮」現身球場　手臂狀況逐漸恢復

清爽！大谷翔平「俐落短髮」現身球場　手臂狀況逐漸恢復

擺脫大爛隊變西冠功臣！他超派姿勢爆紅　英雄哥：怎麼辦到的？

擺脫大爛隊變西冠功臣！他超派姿勢爆紅　英雄哥：怎麼辦到的？

對決悍將不敗！迷信羅昂「不想聽」　盼重現上季季冠軍場景

對決悍將不敗！迷信羅昂「不想聽」　盼重現上季季冠軍場景

瘋傳太妍去兄弟大巨蛋K歌主題日　球團：韓國藝人仍在洽談中

瘋傳太妍去兄弟大巨蛋K歌主題日　球團：韓國藝人仍在洽談中

詹皇之後最強22歲猛將　灰狼艾德華茲季後賽創400+100+100神紀錄

詹皇之後最強22歲猛將　灰狼艾德華茲季後賽創400+100+100神紀錄

台鋼單局7分改寫隊史紀錄　13比2痛宰樂天

台鋼單局7分改寫隊史紀錄　13比2痛宰樂天

點了好久的魔術數字終於亮起　林岳平：歸零才是目標

點了好久的魔術數字終於亮起　林岳平：歸零才是目標

平鎮高中將誕生首位旅日球員　左投黃錦豪身價達中職首輪

平鎮高中將誕生首位旅日球員　左投黃錦豪身價達中職首輪

袋棍球校際聯賽邁向第7屆　盼加強風氣放眼洛杉磯奧運

袋棍球校際聯賽邁向第7屆　盼加強風氣放眼洛杉磯奧運

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

熱門新聞

鄭凱文開始牛棚練投　王建民談魏碩成2.2局爆6分

清爽！大谷翔平「俐落短髮」現身球場　手臂狀況逐漸恢復

擺脫大爛隊變西冠功臣！他超派姿勢爆紅　英雄哥：怎麼辦到的？

對決悍將不敗！迷信羅昂「不想聽」　盼重現上季季冠軍場景

瘋傳太妍去兄弟大巨蛋K歌主題日　球團：韓國藝人仍在洽談中

詹皇之後最強22歲猛將　灰狼艾德華茲季後賽創400+100+100神紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭凱文開始牛棚　王建民談魏碩成

2清爽！大谷翔平「俐落短髮」現身球場

3擺脫大爛隊變西冠功臣！他超派姿勢爆紅

4羅昂盼重現上季季冠軍場景

5傳太妍去兄弟大巨蛋主題日　球團回應

最新新聞

1王威晨賽前傳球練習　意外被擊中

2陳鏞基有警訊多休息　林益全暫時不會上一軍

3古林睿煬先發球探觀戰　餅總：有自信都不怕

4賈吉單月14轟12支二安破隊史紀錄

5黃仁勳加持！味全龍緊急加開L5區

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅「萊恩」挑戰連續16翻　網見流暢後手翻：最強吉祥物

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366