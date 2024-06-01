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「法官」賈吉單場雙響炮！單月14轟12支二安破隊史紀錄

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙響炮，5月擊出14轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙響炮，5月擊出14轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

紐約洋基今天（1日）作客，與舊金山巨人進行3連戰首戰，洋基靠著5月份手感極佳的「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙響炮發威，終場以6比2擊敗巨人，收下近期3連勝。

1局上，賈吉面對巨人「火球男」希克斯（Jordan Hicks）敲出內野安打；3局上再度對決時就敲出3分全壘打，讓洋基以3比1領先；6局上，場上投手仍然是希克斯，結果賈吉敲出陽春砲，達成單場雙響砲；洋基後續靠著火力串聯再攻下2分，該局結束以6比1領先。

下個半局巨人雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）在得點圈敲出二壘安打攻下1分，但巨人後續沒有攻勢，終場洋基以6比2擊敗巨人。

賈吉目前以20支全壘打排名大聯盟第1，5月他更是擊出14支全壘打，成為洋基隊史首位單月擊出14支全壘打和12支二壘安打的球員，超越蓋瑞格（Lou Gehrig）在1930年7月創下的12支全壘打、12支二壘安打紀錄。

2022年底成為自由球員的賈吉，當時巨人為他提供一份為期9年、價值3.6億美元（約新台幣117億）的合約，作為從小就在加州長大，並且是巨人球迷的賈吉來說，這份合約對他來說很有吸引力，他也承認當時有認真考慮加盟。

不過最終跟妻子討論後，賈吉選擇回到洋基，「那也是個打球的好地方（指舊金山），但最終我留在紐約，我認為這是正確選擇。」

賈吉在賽前表示來到巨人主場很有趣，並提到2019年時作客到舊金山，卻在系列戰開打前因斜肌傷勢無法上場，因此他現在很興奮能在這邊打幾場比賽。

關鍵字： MLB棒球洋基賈吉

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