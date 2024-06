「法官」賈吉單場雙響炮！單月14轟12支二安破隊史紀錄

▲「法官」賈吉(Aaron Judge)單場雙響炮,5月擊出14轟。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

紐約洋基今天(1日)作客,與舊金山巨人進行3連戰首戰,洋基靠著5月份手感極佳的「法官」賈吉(Aaron Judge)單場雙響炮發威,終場以6比2擊敗巨人,收下近期3連勝。

AARON JUDGE HITS HIS 13TH HOMER OF MAY AND TAKES THE MLB LEAD! 3-1 YANKS pic.twitter.com/1ClkeI2xzl